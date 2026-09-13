Транспортният министър: Американските военни самолети ни носят бизнес

Държавата трябва да инвестира в модерни антидрон системи с много по-широки възможности, каза Георги Пеев

Летището в Бургас може да поеме и двойно по-голям пътникопоток от очаквания за "Евровизия" догодина

Водени са разговори с Турция за евентуална логистична помощ за песенния конкурс

Няма военни самолети - било то на САЩ, било на други съюзни държави, на граждански летища, включително и на военни в момента, които да участват в някакви военни операции. Нито в Иран, нито в който и да е друг конфликт.

Това заяви транспортният министър Георги Пеев пред БНТ.

Той обясни, че военните самолети, които кацат на граждански летища, изпълняват полети по общите авиационни правила и се ръководят от гражданските органи за контрол на въздушното движение. Според него тези кацания носят финансови бонуси и често са свързани с изпълнението на хуманитарни и спасителни задачи. Като пример пример Пеев даде българските самолети „Спартан“, които се ползват при донорски ситуации.

"Военните самолети в 90% най-вероятно от времето си изпълняват полети не за военни цели. Те се подчиняват на всички правила, на които се подчиняват гражданските самолети", каза министърът.

"Гледайте на военните самолети като такива, които носят бизнес на държавата", призова той и увери, че кацането на военни самолети на граждански летища не представлява никаква опасност.

За сигурността на летищната инфраструктура министърът подчерта наличието на институционална координация. Той обаче бе категоричен, че има нужда от технологично надграждане. И каза, че държавата трябва да инвестира в модерни антидрон системи с много по-широки възможности.

Летищата разполагат с разписани ясни процедури за реакция при навлизане на дронове в забранените за полети зони, заяви Пеев.

Запитан за готовността на летището в Бургас да посрещне пътникопотока за "Евровизия", той каза с увереност, че летището разполага с нужния капацитет и инфраструктура да поеме очакваните гости. Според него може да поеме дори двойно по-голям трафик от очаквания за „Евровизия“, като се отчита фактът, че през летните месеци на годините преди пандемията от Covid-19, е обслужвало повече полети от летище София.

"Пистата и системите за контрол на въздушното движение в момента се модернизират", каза още транспортният министър. И съобщи, че се планира се работна среща с кмета на Бургас Димитър Николов за осигуряване на цялостна транспортна логистика и координация. Стана ясно, че са водени разговори с транспортния министър на Турция за евентуална логистична помощ.