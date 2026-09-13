Бойко Борисов: Не искам да навредя на Андрей Гюров, по места да се договарят (Видео)

След като вдигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за "Петрохан". Мнителен съм, заяви лидерът на ГЕРБ

Международната ситуация е толкова сложна, че всичко ще се транспонира и в България, а тук мерки не се взимат и всичко се оправдава с предишните. Че изпускат цените, не е виновно еврото, това им е оправданието.

Смешно е, че Румен Радев не издига кандидат за президент. То при него е смешното, не за ГЕРБ, каза още той

Научен съм, че ако не мога да помогна на някого, да не вредя. Непоискано добро не се прави, непоискана помощ не се дава, защото след това се обръща винаги срещу теб. Виждам колегите как вредят всеки ден на Андрей Гюров и Георги Кандев - с различни призиви. Ако бяхте толкова обществено приети щяхте да си издигнете вие двойка - Радан Кънев и Ивайло Мирчев, или Мирчев и Божанов. Оставихте Гюров и Кандев да се издигнат от инициативен комитет, ама всеки ден ги определяте като ваши. По този начин отблъсквате избирателите, които биха им създали периферия. Ние няма да им навредим, защото никой не се е обърнат към нас, и няма как един ден да оправдаят загубата им с нас. Ако искат да си се договарят по места, нека се договарят.

Това заяви от Пазарджик лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Запитан дали вече някой е поискал неговата подкрепа, или тази на ГЕРБ за изборите, Борисов каза: "Поне не знам някой да е искал подкрепа, досега тези, които са искали, е била лична подкрепа от лични хора, на база на семейни, професионални и дългогодишни контакти."

"Те понеже виждат, че организацията им е слаба, още не са започнали изборите - тази мръсна кампания започна със страшна сила. Много им се искаше да има и кандидат на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу него, а те да си правят това, което правиха преди 5 г. Историята е хубаво нещо и трябва да се помни. Преди 5 г. ГЕРБ издигна кандидат за президент ректора на ректорите - проф. Анастас Герджиков (през 2021 г. все още ректор на Софийския университет - б.р.). Тогава нашите приятели от ПП и ДБ отидоха и подкрепиха г-жа Йотова. Не само я подкрепиха, а се снимаха на плакатите и казваха, че са с тази президентска двойка - Йотова - Радев", каза Борисов.

"Вече имаме и прецедент в България - президентът реши да прави нещо друго, тогава вицето стана президент. Представете си утре Йотова решава да стане премиер, тогава Кирил Вълчев ще е върховен главнокомандващ и обединител на нацията. Гюров решава да стане премиер пак, договаря се с Йотова и става премиер, тогава Кандев става президент. Това вече се е случвало, не е хипотеза. Затова трябва да сме много внимателни към двойките като такива. На мен ми е най-лесно, защото преди години карах партията да гласуваме единодушно за Гюров да стане подуправител на БНБ. Той е искал подкрепа, ние сме я дали, и така е станал подуправител. За Гюров съм гласувал да стане голям началник, сега няма да му навредя. И това е много", категоричен бе той.

"Избирателите, членовете и симпатизантите на ГЕРБ са много умни хора, работещи, умерени хора, могат да мислят. Те виждат и чуват и не си представят как от една страна ръководството на партията ще ги накара да агитират за дадена двойка, след като залепените за инициативния комитет, всеки ден ги отблъскават. Не им вредете, оставете ги Гюров и Кандев до изборите да докажат, че заслужават подкрепа от огромната маса хора, които подкрепят ГЕРБ. Нека сами да намерят начин. Няма да спечелите, ако аз гласувам за Гюров, както ме призовава Радан Кънев. Вие трябва да убедите хората, че това са най-добрите кандидати", каза още той.

"Със сигурност няма да гласувам за Йотова, и за много други кандидати. Тя е моят идеологически противник, аз създадох ГЕРБ, за да победя БСП. Ако им трябва един глас (за Гюров - б.р.), какво ще направя аз, изобщо не е важно. Тук е важно какво ние, които стоим тук (от ГЕРБ) ще направим, за да отиде един кандидат на балотаж и да отиде на втория тур. На избирателите казвам - непоискана подкрепа не се дава, не че се инатим. След това ще излязат, ако загубят и ще кажат "Ако ГЕРБ не ни бяха подкрепили, щяхме да спечелим". Затова няма да чуете нито едното, нито другото. Истината е, че ние не искаме да им навредим. Преценихме, че ще се фокусираме върху местните и парламентарните избори", каза Борисов.

"Сутринта минах и вече няма на таблата на бензиностанциите цените, а долу като в меню на ресторант - 2 и нещо вече е нафтата. Международната ситуация е толкова сложна, че всичко ще се транспонира и в България, а тук мерки не се взимат и всичко се оправдава с предишните. И понеже никой не може да започне и свърши изречение без да каже "Бойко Борисов", а моят последен подпис бе 2020 г. - оттогава не съм управлявал", каза още той.

Лидерът на ГЕРБ коментира и скандала с помилвания от президента Илияна Йотова дилър Огнян Атанасов. Случаят на Атанасов бе изваден отново на дневен ред от лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който в петък поиска Илияна Йотова да даде публично обяснение за решението и да се оттегли от президентската надпревара. Часове по-късно от президентството отговориха, че решението е било основано на тежкото здравословно състояние на Атанасов и е взето след обстойна проверка от Комисията по помилването.

През декември 2022 г. тогавашният вицепрезидент го е помилвала, след като той е бил осъден на 15 години затвор в Гърция за престъпления, свързани с внос, трафик и продажба на наркотици. По данни на президентската институция към момента на помилването той е бил изтърпял пет години от наказанието, а изпълнението му вече е било прекъснато за около две години заради влошеното му здравословно състояние. Решението е било взето след разглеждане на случая от Комисията по помилването и експертно медицинско становище.

"2025 г., когато Даниел Митов и МВР арестуваха въпросното лице, всички казахме, че е помилван, защо тогава не беше скандал? Само че тогава Йотова и Радев им бяха приятели (говори за ПП и ДБ - б.р.), тогава всички знаеха за този сигнал. 10 г. в затвора са му помилвани, тогава такава реакция нямаше. Фактите са безпощадни към тях - двойният аршин. Аз какво ще направи Илияна Йотова не знам, това си е нейна работа. Но знам, че когато арестувахме въпросното лице, всички останали мълчаха, защото тогава беше изгодно да се атакува министъра на ГЕРБ. Оттук нататък всяко тяхно изказване се приема за лицемерно и двулично", заяви Борисов.

"Откакто Дани Митов не е министър, всеки ден него го питаха за "Петрохан", оттогава МВР да е дало брифинг? Аз поне не знам. Но след като вдигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за "Петрохан". Мнителен съм, никога не вярвам в съвпадения. И целият им проблем е, че ГЕРБ го няма, няма двойка. Иначе всички щяха да са срещу ГЕРБ. И най-върлите съпартийци, които ми казваха, че ще е грешка, ако не вдигнем кандидат, сега казват "прав беше", каза още той.

"Виждат, че ГЕРБ се мобилизира, най-добрата експертиза е тук. Хората почват да сравняват колко беше при Борисов бензина, колко е сега. И тогава имаше COVID-криза, и тогава имаше гръцка криза. Най-голямата финансово-икономическа криза беше тогава в света, след това и миграционна криза. Защо толкова се дразнят на ГЕРБ? Защото остана в историята, по наше време влязохме в еврозоната, Шенген. Че изпускат цените, не е виновно еврото, това им е оправданието. Как при по-скъпа нафта в Гърция, цените са им по-евтини? Защото има правителство с мерки, които вкарва веднага и хората повече не го усещат, а ние имаме само оправдания", коментира Борисов.

"Партията на Радев е типична стара комунистическа партия, от тия, които аз започнах да се боря с тях, като направих ГЕРБ. Те имаха един девиз "Дръж го на тъмно, та да му е ясно" - всичко правят така", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

"Няма безгрешни хора, сега им се спестява на "Прогресивна България", примамват ги в инициативни комитети, но отдолу клокочи - недоволството расте. Взрив след взрив, дрон след дрон - защо не се свиква КСНС, сиреч на едните им се прощава всичко, но ако е ГЕРБ е възможно най-лошото, но това ни мобилизира. Имаме истинска системна партия, консервативно център-дясно", каза Борисов..

"Смешно е, че (Румен Радев) не издига кандидат (за президент, защото Йотова, която ПБ на Радев подкрепя, е издигната от инициативен комитет и не е партиен кандидат - б.р.). То при него е смешното, не за ГЕРБ. Ние сме понесли тежко поражение на последните избори, заради сложните решения, които взехме като партия. Тия времена с оправданията приключиха - от ноември ГЕРБ не носи отговорност за държавата. Когато има подало оставка правителство, никой в администрацията не работи. Така сме преценили, а вашият кандидат още първият път го няма - нямаше кандидат и за район "Средец". Тогава имаше някакви очаквания още, че ще има съюз с ДБ, че ще останат министри. Илюзията приключи, идва сутринта и виждаш за какво става въпрос. Тези хора доказаха много бързо, че не могат. Всичките им приказки какво щели да направят, приключиха. Гледаме ги и се забавляваме, защото друго не ни остана", категоричен бе той.

"В момента аз съм единственият, който се опитва да не вреди на никого. Защото, като не участваш в едно състезание, поне не вреди. Нали сме приключили, от една страна казват колко сме маловажни и сме се разпаднали, в същото време казват, че сме най-важни", допълни Борисов.