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Радан Кънев: Андрей Гюров създаде за много българи...

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Радан Кънев: Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния демократичен президент

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Радан Кънев Кадър БНТ

Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния демократичен президент, заяви председателят на ДСБ Радан Кънев по БНТ. 

За първи път от повече от 20 години има кандидат, който нашите избиратели поискаха и до голяма степен убедиха да се кандидатира, и ни го наложиха. Този шаблон отдолу нагоре много рядко се случва. Този път се случи. По време на мандата си като служебен премиер Андрей Гюров създаде за много българи образа на модерния президент – модерния демократичен президент, в голяма степен контрапункт на създаващото се еднолично управление по модела на Радев, каза още Кънев.

За подкрепата към Андрей Гюров от страна на демократичната общност председателят на ДСБ заяви, че има много сериозна, много автентична подкрепа от центъра до десницата. Хора, които са обединени от една много категорична проевропейска позиция, които дълбоко вярват в конституционната демокрация. Това е общество, което има баланс на властите, има разделение на властите, в което властта уважава опозицията, опозицията критикува властта и така я слага в рамки – не ѝ дава да се самозабрави. По този начин обществото се движи напред. И в рамките на конституционната демокрация то умее да гради консенсус, каза още той.

За кандидатурата на Илияна Йотова за президент Кънев коментира, че за да е успешно правителството на Радев, то има нужда от коректив. Ние сега го виждаме без коректив. Ние говорим за Илияна Йотова като потенциален бъдещ президент. Аз не знам дали ще бъде – тя е президент днес. Тя не е хипотеза, тя не е възможност, тя е действащият президент на България. Ситуацията, в която Радев е премиер с голямо парламентарно мнозинство, а Йотова е президент, е днешната реалност. Президентът по някакъв начин не е коректив. Нямаме коректив на властта. Тази суперконцентрация на власт в ръцете на Радев парадоксално разделя обществото. Едно толкова силно управление може да си позволи да работи за консенсус – както направи Костов."

Радан Кънев Кадър БНТ

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