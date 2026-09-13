Надежда Йорданова: Не съм била министър, когато е помилван наркотрафикантът

Към 5 декември 2022 година, когато е подписано помилването на осъдени за наркотрафик Огнян Атанасов, вече повече от 4 месеца не съм била министър на правосъдието.

Този коментар направи в Русе Надежда Йорданова, бивша правосъдна министърка в правителството на Кирил Петков.

Тя окачестви като „нескопосан опит да се отмести фокусът от отговорността на президента Илияна Йотова" за случая с помилването на петричкия Ескобар информациите, че комисията, предложила помилването е била назначена от нея.

Комисията, която оценява здравословното състояние на лишените от свобода, е постоянно действаща и не се назначава за конкретен случай, обясни Надежда Йорданова според информация на БТА. По думите ѝ тя се създава със заповед на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на здравеопазването.

Надежда Йорданова подчерта, че заключенията на медицинската комисия нямат автоматично действие по отношение на помилването.

„Оттам нататък преценката дали да бъде помилвано лицето е изцяло и само на президента и съответно на вицепрезидента, когато е оправомощен той", каза тя.

Според нея при заболяване, което не може да бъде лекувано в болницата на затвора, обичайната процедура е изпълнението на наказанието да бъде прекъснато, а след подобряване на здравословното състояние лицето да се върне, за да изтърпи наказанието си.

Надежда Йорданова заяви, че твърденията, че министърът на правосъдието е имал отношение към процедурата по помилването, са неверни. И посочи, че към 5 декември, когато е било решението за помилването, не е била министър от повече от четири месеца.

Тя съобщи още, че от „Демократична България" са поискали указа за назначаването на Комисията по помилванията, която консултира вицепрезидента във връзка с помилванията. По думите ѝ през 2022 година са постъпили 16 молби за помилване от лица, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, съобщава БТА.