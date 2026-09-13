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Дъждът "стопи" пожара край Димовци, спаси хора от евакуация

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Община Гурково

Падналият през нощта и рано днес сутринта дъжд в района на гурковското село Димовци "стопи" големия горски пожар, който бушуваше от петък на обяд в района. Прогнозата за дъжд се сбъдна в момента, когато обстановката започнала за става критична.

Активният огън във всички участъци на пожара вече е потушен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. На отделни места в засегнатия терен продължава да има тлеещи огнища, които се наблюдават и обработват, целта е да не се допусне повторното им разпалване.

На място остават да работят екипи и доброволци, обстановката ще продължи да се следи до пълното ликвидиране на всички тлеещи участъци. Частичното бедствено положение засега остава в сила.

Освен че помогна на огнеборците, дъждът спаси от евакуация част жители на село Димовци от северната и западната му част, които снощи след 20 часа били предупредени, че заради безопасността им е възможно да бъдат изведени от домовете им. Това се налагало заради силвия вятър, който е можел да обърне огъня отново към селото. По това време се е разпалило и друго огнище в гората на югоизток.

По предварителни оценки пожаръг обхвана територия от над 2000 декара в района на гурковското село Димовци, изгоря и 50-тодишна борова гора.

Снимка: Община Гурково

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