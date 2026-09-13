Спират шума в гора край Девин заради любовния период на елените

Преустановяват се всякакви горскостопански, строителни, ремонтни и други дейности, които нарушават спокойствието на благородния елен. Забранява се и преминаването на камиони в части от местностите „Станилово бърдо" и „Дълбоката падина" край Девин, сочи заповед на директора на РДГ – Смолян инж. Георги Кисьов.

В местностите, с обща площ около 160 ха, могат да влизат единствено висши служители от системата на горите, както и представители на пожарната и полицията. Забраната е в сила от 15 до 30 септември.

Причината е размножителният период на благородния елен. Спокойствието на животните е от съществено значение за размножаването и съответно за опазването на вида. В района на Девин е концентрирана една от значимите популации на благороден елен в страната.

По това време мъжките водят продължителни и изтощителни битки за женските, като използват рогата си. Малките се раждат през май–юни. Обикновено женската ражда само едно малко, а случаите на близнаци са редки.