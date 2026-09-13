ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Георг Георгиев: Десните саботират кампанията на Гю...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23551382 www.24chasa.bg

Засилват охраната на стратегически обекти след взривовете на складове с боеприпаси

1512
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Иван Демерджиев Снимка: Кадър: Би Ти Ви

Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНР във връзка с взривовете в два склада за боеприпаси.

И отбеляза, че не само в България стои подобен проблем с разкриването на такива случаи. Демерджиев посочи, че се работи по всички версии, като и се съпоставят двата инцидента в област Габрово от последния месец.

По думите на Демерджиев държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни инциденти.

Министърът съобщи още, че вероятно в понеделник ще бъдат оповестени резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая „Петрохан", при който шестима души починаха. Той припомни, че разследванията са две: за смъртта на хората и за икономическия аспект на случвалото се, сумите постъпвали по сметките на сдружението.

Във връзка с изборите Иван Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе Национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота, съобщава БТА.

Иван Демерджиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата