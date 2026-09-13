Засилват охраната на стратегически обекти след взривовете на складове с боеприпаси

Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по БНР във връзка с взривовете в два склада за боеприпаси.

И отбеляза, че не само в България стои подобен проблем с разкриването на такива случаи. Демерджиев посочи, че се работи по всички версии, като и се съпоставят двата инцидента в област Габрово от последния месец.

По думите на Демерджиев държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни инциденти.

Министърът съобщи още, че вероятно в понеделник ще бъдат оповестени резултатите от експертизите и събраните до момента доказателства по случая „Петрохан", при който шестима души починаха. Той припомни, че разследванията са две: за смъртта на хората и за икономическия аспект на случвалото се, сумите постъпвали по сметките на сдружението.

Във връзка с изборите Иван Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе Национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота, съобщава БТА.