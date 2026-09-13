Простреляха рецидивист, опитал се да избяга от полицията в Козлодуй

Вчера преди обяд Козлодуй е бил блокиран от масирано полицейско присъствие заради зрелищното залавяне на 21-годишен криминално проявен и осъждан младеж, който многократно е успявал да се измъкне от органите на реда. Младежът е лежал в затвора за кражби, обири и разпространение на наркотици. От близо месец и половина полицията се опитва да го задържи за нови престъпления, но до момента опитите им са били неуспешни.

Всичко започва когато в районното управление на полицията в Козлодуй бил получен сигнал от местен жител. Мъжът се оплакал, че негов съсед е нахлул в дома му и е започнал да отправя заплахи. Пристигналите на място дежурни полицейски екипи забелязали извършителя да излиза от двора на имота.

Въпреки устното разпореждане да остане на място, младежът пометнал да бяга. Униформените веднага разпознали в него издирвания от седмици рецидивист. Заради опасността на беглеца, районът незабавно е бил обграден от повикани спецекипи, които са блокирали широк периметър.

По обяд младежът е бил локализиран, при пореден опит да бъде спрян, той отказал да се подчини и прескочил оградата на частна къща. Полицаите са произвели предупредителни изстрели в безопасна посока със стоп-патрони, но беглецът продължил да тича.

Последвало е ново предупреждение, че срещу него ще бъде стреляно, но криминално проявеният отказал да спре. Секунди по-късно той е бил уцелен със стоп-патрон в областта на таза и е арестуван на място.

На адреса веднага бил извикан екип на местната спешна помощ. При извършения обиск в джоба на панталона на младежа е открита станиолова сгъвка с канабис. Задържаният е транспортиран и настанен под полицейска охрана в хирургичното отделение на болницата в Козлодуй, като по данни на лекарите е прегледан за повърхностни одрасквания в лявата част на таза.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Окръжната следствена служба във Враца, съобщават още от полицията.