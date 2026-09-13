Георг Георгиев: Десните саботират кампанията на Гюров, докато атакуват ГЕРБ

Няма политик, който да е наложил името си без да се е състезавал с Бойко Борисов. Всеки, който иска де факто да е с влияние в политиката, започва с Бойко Борисов. И всички управляващи започват и свършват с ГЕРБ, защото имат нужда от репер, който да надскочат и не успяват.

Това заяви пред БНТ депутатът и бивш външен министър Георг Георгиев.

"Ние сме печелили десетки избори с ясно обозначени кандидати, мажоритарно сме печелили доверието на хората. Никога не ни е било страх от присъдата на избирателите за разлика от хора, които се скриха зад инициативни комититети", каза още той, в отговор на въпрос защо ГЕРБ отказа да издигне свои кандидати за президент и вицепрезидент.

"Това не е пропускане на мач. ГЕРБ е желан партньор от всички в този процес и индиректно ще бъдем играчи. Но трябва внимателно останалите, които искат да работят с нас, да знаят, че винаги мислим за националните интереси и рядко гледаме партийните, което може би е нашата грешка", каза Георгиев.

Според него подкрепата на кандидат-президентска двойка е за политически разговор и няма как да се даде непоискана подкрепа.

"Докато се продължава саботажна акция на останалите десни партии, да атакуват ГЕРБ, а да не се концентрират вниманието върху основния опонент, преливат в Йотова и "Прогресивна България" сила и легитимност, преговарят за ВСС и саботират кампанията на Гюров. Ако това не е липса на политическа логика, не знам какво е и те го замаскират под "не искаме политически централи, искаме подкрепа от гражданите", заяви бившият външен министър.

Според него помилването на петричкия Ескобар Огнян Атанасов от президента Илияна Йотова се е "състояло и вече са се сборили с ПП-ДБ".

"Борят се, но някак на повърхността, а зад кулисите текат договорките за ВСС. ДБ хем са опоненти на Йотова, хем говорят срещу тези, които биха подкрепили Гюров. Ако това не е саботаж, не виждам друго. Те какво мислят, че Йотова е нещо различно от ПБ? Не, това са същите хора. ПБ ще избира и членовете на ВСС, а ДБ разчитат на ПБ да ги допусне и да им даде парченце кокал от ВСС", коментира Георгиев.

"Борисов си мери лично силите и надделява вече 20 години в българския политически живот. Той няма комплекса за малоценност на останалите, които имат нужда да се доказват и тяхната легитимация да минава през него. В България ставаш политик, ако си премерил силите си с Бойко Борисов", заяви бившият дипломат № 1, запитан защо лидерът на ГЕРБ не се кандидатира лично за президент.

"Преди седмици реномирано международно издание предупреди, че има информация за готвени от Русия хибридни действия на територията на ЕС. Ние виждаме, че случилото се в Лайпциг и в Българи, както и двама българи задържани в Бавария и това е трети инцидент с взрив в рамките на месец. Тревожното е, че българското правителство не взима отношение по тези теми. Когато се поставят въпроси, не получаваме отговор, включително и на закрито заседание за службите", каза Георгиев. И припомни, че ГЕРБ също искаха свикване на КСНС няколко пъти във връзка с изплували дронове по българското крайбрежие и хибридни действия.

"Няколко пъти ние и опозицията поискахме и не разбираме, какво е притеснението на президента, за да не се свика Консултативен съвет", допълни Георгиев.