Спипан с марихуана в Първомай се оправда с притеснения за болно дете

Съдът приема този аргумент, макар да не се ангажира да прецени дали дрогата бори стреса

34-годишен мъж от Първомай, задържан с малко количество марихуана, се оправда, че взима дрогата заради притеснения за болно дете. Той бил спрян за проверка около 12 часа на 9 юни т. г. на ул. "Опълченска" от извършващ обход патрул, защото бил известен на полицията като човек, занимаващ се с наркотици - за последните няколко месеца е осъждан 3 пъти за такова престъпление. Отрекъл да държи у себе си забранени от закона вещества, но бил видимо притеснен, треперел и се потял. Затова бил отведен в Районното и при обиска в джоб на панталона му бил открита опаковка с 0,368 г марихуана.

Първо пред разследващите, а след това и в съда мъжът обяснил, че има 7-годишно дете с проблеми в развитието и бори стреса с малки количества марихуана - аргумент, приет от магистратите. "Макар настоящият състав на съда да не се наема да отговори дали потребяването на въпросната високорискова наркотична субстанция е в състояние да допринесе за контролиране на стреса и постигането на душевен мир и спокойствие, при употребата на високорисковото наркотично вещество е от значение субективното усещане на самия подсъдим", е записано в мотивите към присъдата, с която мъжът е признат за виновен за държане на дрога за лична употреба в маловажен случай и глобен с 511 евро.