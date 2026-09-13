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Съкращават около 200 щата в ДАИ, част от функциите на агенцията отиват в МВР

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Калоян Калоянов Снимка: Кадър: БНТ

На тол рамките ще бъдат поставени електронни табла, които ще дават информация за конкретни автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания, обходни маршрути и влошени метеорологични условия

Част от функциите на ДАИ по контрола на пътя ще преминат към МВР. Това обяви зам.-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов пред NOVA. Идеята е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола по пътищата.

Новата система трябва да заработи изцяло до края на 2027 г. Реформата е разделена на четири етапа – законодателен, структурен, дигитализация и реално въвеждане на системата, обясни Калоянов.

Техническият капацитет и човешкият ресурс на ДАИ не позволяват контролът да бъде достатъчно ефективен. Част от служителите на агенцията ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и ДАИ ще бъдат съкратени – близо 200 щата, обясни той.

Зам.-министърът даде пример с проверки на камиони, при които са установявани износени гуми, проблеми с окачването, липса на задължителни почивки от страна на водачите и други технически неизправности.

„Ако такъв водач шофира в часовете, когато служителите на ДАИ не работят, той никога нямаше да бъде спрян и санкциониран", каза Калоянов.

Предвижда се и по-активно използване на тол системата. При установяване на нарушение данните ще бъдат подавани към най-близкия екип на „Пътна полиция". На тол рамките ще бъдат поставени електронни табла, които ще дават информация за конкретни автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания, обходни маршрути и влошени метеорологични условия.

Предвижда се въвеждането и на „електронен доказателствен запис", чрез който водачите ще могат да получават електронно съобщение за нарушението и да плащат глобата по-бързо. Системата трябва да позволява и засичането на нарушения на чуждестранни коли, като глобите на транзитно преминаващите водачи да могат да бъдат плащани още на границата.

Калоянов коментира и мерките срещу шофирането след употреба на алкохол и наркотици. Санкциите вече са много строги, включително с отнемането на автомобили, категоричен е той.

Предстои и обнародване на наредба, която ще даде възможност на общините да закупуват камери за контрол и безопасност на движението. Те ще могат да бъдат интегрирани в общата система на МВР.

Предвижда се изграждането на 6 съвременни полигона, на които младите водачи ще могат да се обучават в условия, близки до реалните - включително при мокър асфалт и аквапланинг. Те ще могат да се използват и за опреснителни курсове.

„Нашата амбиция е да намалим колкото се може повече катастрофите и жертвите на пътя. Не искаме да репресираме гражданите и водачите, а да създадем безопасна среда за шофиране", заяви Калоянов.

Относно пожара в завода на ЕМКО, той обясни, че основната задача на службите е била да ограничат разпространението на огъня и да защитят хората в района. Пожарът е локализиран и почти напълно загасен. Предстои да се направи оглед с дрон, както и обезопасяване на мястото от служители на МВР и ГДБОП.

Калоянов отхвърли твърденията за евентуален саботаж, като заяви, че все още не са назначени експертизи. „Те ще покажат всичко, когато излязат резултатите", каза той.

Калоян Калоянов

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