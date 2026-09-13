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Шофьор загина след като изгуби контрол над колата си и изхвърча на метри от нея

Валери Ведов

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Полиция Снимка: Дима Максимова

Мъж загина тази нощ след като излетя от пътя във Врачанско. Очевидец видял смачкана кола в канавка на пътя между селата Бутан и Гложене и веднага подал сигнал в полицията. Пристигналият екип намерил смачкана от удара кола „Рено клио", но в нея не открили шофьор зад волана.

Полицаите обходили района и на метри от возилото открили безжизненото тяло на 39-годишния водач.

Мъжът е родом от Бутан и се прибирал към селото си преди фаталния инцидент. Вероятно, той шофирал с висока скорост и е изгубил контрол над управлението, гласи версията на разследването.

Пристигналите медицинските специалисти само констатирали смъртта на мъжа.Той бил извозен за аутопсия във врачанската болница, а за случая е уведомен дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство.

Полиция

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