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За ден 19 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, няма за наркотици

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Дрегер Снимка: Дима Максимова

За ден са установени общо 19 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 6 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 13 - с над 1,2 на 1000. Трима шофьори пък са отказали тестване. Няма установени водачи седнали зад волана след употреба на наркотични вещества или техни аналози, двама са отказалите тестване.

12 638 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 14 691 водачи и пътници. Съставени са 3633 фиша и 337 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори, съобщават от МВР.

Дрегер

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