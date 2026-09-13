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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23552255 www.24chasa.bg

Дърво се срути върху кооперация в центъра на Пловдив

168 часа

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Снимка Архив Снимка: Мая Вакрилова

Дърво се срути върху кооперация в центъра на Пловдив тази сутрин. За щастие няма пострадали и ранени хора. Вероятно заради ранния час – 7 ч, и фактът, че дървото е паднало в почивен ден, няма сериозни последствия, съобщи БНТ.

Улицата, където е паднало дървото, беше затворена за часове, докато с тежка техника отломките бяха повдигнати и нарязани на място от аварийния отряд на пожарната в града.

Според живеещи в кооперацията са подавани многократно сигнали, че дървото е изгнило, но реакция от местните власти и оторизирани предприятия няма.

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