Мотокар затисна и уби мъж в Карлово

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Бил откаран в болница, където починал

35-годишен мъж е загинал, след като мотокар го е затиснал в Карлово, съобщава БНТ. Сигналът за инцидента е подаден около 15,30 часа вчера на телефон 112.

По първоначални данни мотокарът е работел в двора на фирмен имот, мъжът е наблюдавал разтоварването и в един момент машината го е затиснала. Раненият е откаран в болница, където по-късно е починал.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР – Карлово, което трябва да изясни всички обстоятелства около случилото се.