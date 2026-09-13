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Над 200 литературни табели превръщат Челопек в библиотека на открито

2004
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Село Челопек

Над 200 литературни табели по домовете и обществените пространства превръщат Челопек в своеобразна библиотека на открито. Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев ще участва в официалното откриване на инициативата на 14 септември (понеделник) от 13:00 часа, съобщиха от МОН.

Табелите представят откъси и послания от български и световни автори, като част от текстовете са избрани от самите жители на селото. Челопек е първото българско село на книгата и от 2019 г. е част от Международната организация на градовете на книгата.

Откриването е част от Световната среща на Международната организация на градовете на книгата, на която Челопек е домакин от 11 до 16 септември. Форумът събира в България представители на 19 населени места от четири континента, обединени от любовта към книгите и идеята чрез културата да развиват своите местни общности.

Село Челопек

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