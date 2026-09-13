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Маломерни и слети паралелки ще има във всички 13 училища в община Добрич

Дияна Райнова

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Общинсият съвет на община Добричка одобри формиране на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици не по-малко от 10 в паралелка в училищата.

За самостоятелна паралелка с брой ученици не по-малко от 10 минималният размер на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минималния и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I-VII клас е до 40 ученици, с не по-малко от 20 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I-VII клас е от 41 до 80 ученици и с не по-малко от 20 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в VІІІ – ХІІ клас е до 80 ученици.За слята паралелка с брой ученици не по-малко от 10, минималният размер на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за минималния и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 60 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I-VII клас е до 40 ученици и с не по-малко от 40 на сто от размера на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I-VII клас е от 41 до 80 ученици.

За бюджетната 2026 г. са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти в училищата с брой ученици под 80, в селата Батово, Ведрина, Дончево, Смолница, Божурово, Овчарово, Хитово, Ловчанци, Стефаново и Житница. Средства за обезпечаване на учебния процес в училищата с брой ученици над 80 в селата Победа, Стожер и Карапелит са осигурени в рамките на утвърдения за съответното училище бюджет и допълнителни средства не са необходими.

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