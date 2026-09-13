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Петър Стоянов и десетки пловдивчани откриха възстановената алея на Еврейските гробища (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Знам.-кметът Пламен Панов благодари на семейство Нарцис и Гюрай Ходжеви за дарението.

Щедро лекарско семейство осигури дарението 

В присъствието на много гости в Пловдив се откри новоизградената алея в Еврейския гробищен парк на бул. „Княгиня Мария Луиза" № 73.
Цялостният ремонт, облагородяването на участъка и поставянето на обозначителна чугунена табела – дело на скулптора Иван Тотев – са реализирани с дарение от пловдивските лекари доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и съпругът й д-р Гюрай Ходжев.

Присъстваха общественици, интелектуалци, представители на бизнеса и еврейската общност. Сред тях бяха президентът на Република България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов, председателят на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев" проф. д-р Александър Оскар, д.м.н., зам.-кметът по култура, археология и туризъм на Община Пловдив Пламен Панов, семейство Гергана и Соломон Паси, Даниел Лорер, Виктор Меламед, семейство Зоя и Лео Капон, Владимир Кисьов, Димитър Райчев, Тони Симидчиева, писателят Йордан Велчев, скулпторът Иван Тотев, Валери Кьорленски, както и много представители на деловите среди и пловдивската общественост.

Петър Стоянов участва в церемонията.
Петър Стоянов участва в церемонията.

Водещ на събитието бе Моис Капон, ученик в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, който даде начало на церемонията с вдъхновяващи думи за смисъла на добротворчеството.

„Днес сме се събрали, за да засвидетелстваме силата на добротворчеството, толерантността и взаимното уважение", каза той.
След това думата бе предоставена на домакина на събитието – Кристиян Ангелов, председател на ОЕ „Шалом" – Пловдив. Той приветства присъстващите, подчерта жизненоважното значение на това да се съхранява паметта за еврейската общност в града и изрази официалната благодарност на общността към дарителите.
„ОЕ „Шалом" – Пловдив изразява своята дълбока и искрена благодарност към семейство Ходжеви за техния благороден жест", отбеляза той.

Много пловдивчани дойдоха на събитието.
Много пловдивчани дойдоха на събитието.

За финално слово бе поканен президентът на Република България (1997–2002 г.) Петър Стоянов – близък приятел на семейството. Той отправи топъл поздрав към присъстващите и припомни значението на дарителските традиции в България и ценностите, които обединяват обществото.
Кулминацията на церемонията бе официалното откриване на новата обозначителна чугунена табела. Заедно Кристиян Ангелов, доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и д-р Гюрай Ходжев свалиха платнището от монументалния знак, изработен от Иван Тотев, който оттук нататък ще напомня за силата на доброто и уважението към паметта.
Днешният благороден жест е част от дългогодишната дарителска традиция на семейство Ходжеви. През годините те са осъществили редица дарения в полза на ОЕ „Шалом" – Пловдив, на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев", както и подкрепа за пострадал от войната кибуц в Израел. Изключително активна е подкрепата им за здравеопазването — с дарения за Медицински университет – Пловдив, УМБАЛ „Свети Георги" – Пловдив, Клиниката по педиатрия и за децата с онкохематологични заболявания. Семейство Ходжеви щедро подпомага и културния живот чрез средства за издаване на книги, организиране на спортни и културни събития, подкрепа за Българския Червен кръст, както и чрез дейността на Общество „Нота Бене", отпускайки стипендии за надарени деца и млади хора.

Знам.-кметът Пламен Панов благодари на семейство Нарцис и Гюрай Ходжеви за дарението.
Петър Стоянов участва в церемонията.
Много пловдивчани дойдоха на събитието.

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