Петър Стоянов и десетки пловдивчани откриха възстановената алея на Еврейските гробища (Снимки)

Щедро лекарско семейство осигури дарението

В присъствието на много гости в Пловдив се откри новоизградената алея в Еврейския гробищен парк на бул. „Княгиня Мария Луиза" № 73.

Цялостният ремонт, облагородяването на участъка и поставянето на обозначителна чугунена табела – дело на скулптора Иван Тотев – са реализирани с дарение от пловдивските лекари доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и съпругът й д-р Гюрай Ходжев.

Присъстваха общественици, интелектуалци, представители на бизнеса и еврейската общност. Сред тях бяха президентът на Република България в периода 1997–2002 г. Петър Стоянов, председателят на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев" проф. д-р Александър Оскар, д.м.н., зам.-кметът по култура, археология и туризъм на Община Пловдив Пламен Панов, семейство Гергана и Соломон Паси, Даниел Лорер, Виктор Меламед, семейство Зоя и Лео Капон, Владимир Кисьов, Димитър Райчев, Тони Симидчиева, писателят Йордан Велчев, скулпторът Иван Тотев, Валери Кьорленски, както и много представители на деловите среди и пловдивската общественост. Петър Стоянов участва в церемонията.

Водещ на събитието бе Моис Капон, ученик в Националната гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, който даде начало на церемонията с вдъхновяващи думи за смисъла на добротворчеството.

„Днес сме се събрали, за да засвидетелстваме силата на добротворчеството, толерантността и взаимното уважение", каза той.

След това думата бе предоставена на домакина на събитието – Кристиян Ангелов, председател на ОЕ „Шалом" – Пловдив. Той приветства присъстващите, подчерта жизненоважното значение на това да се съхранява паметта за еврейската общност в града и изрази официалната благодарност на общността към дарителите.

„ОЕ „Шалом" – Пловдив изразява своята дълбока и искрена благодарност към семейство Ходжеви за техния благороден жест", отбеляза той. Много пловдивчани дойдоха на събитието.

За финално слово бе поканен президентът на Република България (1997–2002 г.) Петър Стоянов – близък приятел на семейството. Той отправи топъл поздрав към присъстващите и припомни значението на дарителските традиции в България и ценностите, които обединяват обществото.

Кулминацията на церемонията бе официалното откриване на новата обозначителна чугунена табела. Заедно Кристиян Ангелов, доц. д-р Нарцис Калева – Ходжева и д-р Гюрай Ходжев свалиха платнището от монументалния знак, изработен от Иван Тотев, който оттук нататък ще напомня за силата на доброто и уважението към паметта.

Днешният благороден жест е част от дългогодишната дарителска традиция на семейство Ходжеви. През годините те са осъществили редица дарения в полза на ОЕ „Шалом" – Пловдив, на Организацията на приятелите на Израел в България „Негев", както и подкрепа за пострадал от войната кибуц в Израел. Изключително активна е подкрепата им за здравеопазването — с дарения за Медицински университет – Пловдив, УМБАЛ „Свети Георги" – Пловдив, Клиниката по педиатрия и за децата с онкохематологични заболявания. Семейство Ходжеви щедро подпомага и културния живот чрез средства за издаване на книги, организиране на спортни и културни събития, подкрепа за Българския Червен кръст, както и чрез дейността на Общество „Нота Бене", отпускайки стипендии за надарени деца и млади хора.