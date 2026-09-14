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Персонален НОИ от "24 часа": Максималната пенсия ограничава каква сума получавате, но с осигуровки след пенсиониране се преизчислява действителният й размер

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НОИ Снимка: 24 часа

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект “Персонален НОИ” всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно. Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", “Клуб 100” и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg.

За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №84, за “Персонален НОИ”.

Получавам максимална пенсия, но продължавам да работя. Защо не получих увеличение от 1 юли? Какво се случва с осигуровките, които продължавам да плащам? Васил К.

Ако действителният размер на пенсията надхвърля максималния размер и пенсионерът получава ограничения до максимума размер, увеличението от 1 юли може да не доведе до увеличение на реално изплащаната сума, защото размерът на т.нар. таван на пенсиите, определен нормативно, не се увеличава от тази дата.

За 2026 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките е 1738,40 евро. Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31.12.2025 г., са осъвременени от 1 юли 2026 г. със 7,8%, като при това действителният размер на пенсията се осъвременява, но прилагането на същия максимален размер води до запазване на изплащаната сума. 

Това не означава, че осигуровките, които лицето плаща като работещ пенсионер, са “изгубени”. Допълнително придобитият след пенсионирането осигурителен стаж, съответно - осигурителен доход, се взема предвид при преизчисляване на трудовата пенсия на работещия пенсионер, като се увеличава действителният размер на пенсията. Ако полученият при преизчислението размер е над максималния допустим размер, изплащаната сума отново бива ограничена до този максимум.

НОИ

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