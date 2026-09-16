Персонален НОИ от "24 часа": Какво да направите, ако търсите стаж от фалирала фирма

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за “Персонален НОИ”.

Имам 14,2 месеца осигурителен стаж, както и такъв от Мароко, който все още не се признава в България. Освен това имам и загубен стаж от фалирала фирма. Имам следните въпроси: На каква пенсия ще имам право, ако догодина през юли навършвам 67 г.? Как да намеря липсващия си стаж, какви документи са нужни? Има ли напредък по споразумението? К.М.

През 2027 г. жените придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършена възраст 62 г. и 8 месеца и придобит осигурителен стаж от 37 г., а мъжете при навършена възраст 64 г. и 10 месеца и придобит осигурителен стаж от 40 г. В случай че не отговарят на посочените условия, лицата могат да се пенсионират при навършване на 67 г., ако имат 15 г. действителен осигурителен стаж. Действителният стаж се определя като действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, периода на наборна или мирновременна алтернативна служба, периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

В случай че сте придобили “14,2 месеца български стаж, марокански стаж и загубен стаж от фалирала фирма”, следва да имате предвид, че само въз основа на осигурителен стаж от 14 години и 2 месеца не се придобиват пенсионни права. Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко е подписана на 21.09.2016 г. и ратифицирана от България със Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко, обнародван в “Държавен вестник” бр. 75 от 15.09.2017 г.

Влизането в сила на посочената Спогодба е обвързано от ратифицирането ѝ от двете страни. Спогодбата влиза в сила от първия ден на третия месец, следващ този, в който е получена втората от нотите, с която Договарящите се страни се уведомяват взаимно по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на националните им законодателства за влизането в сила на Спогодбата. Към настоящия момент Спогодбата за социална сигурност между Република България и Кралство Мароко все още не е влязла в сила и не се прилага, поради което при преценка на пенсионни права по българското законодателство няма правно основание за отчитане на марокански осигурителен стаж.

По отношение на “стажът от фалирала фирма” следва да извършите проверка дали съответният осигурител има правоприемник, към който да се обърнете за издаване на документи (удостоверение обр. УП-3) за удостоверяване на придобития стаж, или е прекратил дейността си без правоприемник, съответно - е предал ведомости за съхранение към осигурителния архив на НОИ. Информация за прекратени осигурители с предадени в НОИ ведомости за заплати може да намерите на интернет страницата на НОИ в раздел “Физически лица”/“Осигурителен архив”/“Справка за прекратени осигурители без правоприемник с предадени в НОИ ведомости за заплати”. Достъпът до справката е свободен. Ако съответният осигурител е предал ведомости за заплати в НОИ, в гореописания раздел може да намерите подробна информация за реда за подаване на заявление за издаване на документ от осигурителен архив на НОИ.

Допълнителна възможност за удостоверяване на осигурител стаж е реализирането на съдебно производство по реда на Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.