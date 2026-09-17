Персонален НОИ от "24 часа": Трябва да сте на 67 г., за да се пенсионирате с непълен стаж

“24 часа” и седмичникът за втората половина от живота “Клуб 100” имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект “Персонален НОИ” всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в “24 часа”, “Клуб 100” и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. “Св. св. Кирил и Методий” №84, за “Персонален НОИ”.

През 2027 г. навършвам 66 години и имам 19 години трудов стаж. При тези условия имам ли право една година преди навършване на 67 години да се пенсионирам с намаление на пенсията с 4,8%?

Радмила Мирчева

Самото достигане на определена възраст не е достатъчно за т.нар. предсрочно пенсиониране с пенсия в намален размер, което е регламентирано в чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване (КСО). За да придобие право на този вид пенсия, лицето трябва да е изпълнило и условието за продължителност на осигурителния стаж, изискуем за пенсиониране по общия ред.

През 2027 г. условията за пенсиониране на жените с пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред е 62 години и 8 месеца възраст и 37 години осигурителен стаж. При наличието на този стаж лицето може по свое желание да се пенсионира до една година по-рано от изискуемата се за него възраст, като пенсията се намалява пожизнено с 0,4% за всеки недостигащ месец до навършване на възрастта му за придобиване на право пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Следователно лице (жена) с 19 години осигурителен стаж не може да се възползва от разпоредбата на чл. 68а от КСО.

По-вероятно въпросът засяга пенсионирането при непълен осигурителен стаж по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО, който предвижда, че при навършване на 67-годишна възраст могат да се пенсионират лица, които не са придобили право на пенсия по общия ред, но имат не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. В тези случаи навършването на възрастта от 67 години е задължително, за да може да бъде упражнено правото. Размерът на отпуснатите по този ред пенсии не се намалява, но за тях е предвиден по-нисък минимален размер, гарантиран от държавата, спрямо пенсиите за осигурителен стаж и възраст, отпуснати по общия ред при пълен осигурителен стаж.