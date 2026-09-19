Персонален НОИ от "24 часа": Може да проверите онлайн дали работодателят декларира коректни данни за осигуряването

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

По време на пандемията преминахме принудително на 4-часов работен ден. Как се зачита това време за пенсия? Как мога да проверя дали работодателят ми плаща осигуровки и какви права съм натрупала?

Цвета Петрова

Когато работник или служител работи при непълно работно време, осигурителният стаж се зачита пропорционално на законоустановеното работно време. Ако трудовият договор е бил сключен за 4-часов работен ден при законоустановен работен ден от 8 часа, осигурителният стаж се зачита пропорционално на установеното работно време, т.е. изработено време на 4 часа за един календарен месец се зачита за половин месец осигурителен стаж.

Проверка дали работодателят е декларирал коректни данни за осигуряването може да направи всяко лице чрез електронните услуги на НОИ, които се достъпват с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, ПИК на НАП или с квалифициран електронен подпис. Широк набор от справки в раздел "Електронно осигурително досие за пенсия" дава възможност на лицето да провери данните за своя осигурителен стаж и осигурителен доход.

Наличието на данни за подадено осигуряване не означава непременно, че работодателят вече е внесъл всяка конкретна осигурителна вноска. Кодексът за социално осигуряване в редица случаи признава стажа и когато вноските не са внесени от осигурителя или са дължими, при изпълнение на съответните условия.

При съмнение за неправилно декларирани данни или липсващи периоди е препоръчително да се направи справка и в НАП.