Персонален НОИ от "24 часа": Учителките могат да се пенсионират рано, ако имат 27 г. и 5 месеца учителски стаж

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Пенсионирах се на 28.04.2026 г. по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, без да съм се възползвала от ранното пенсиониране като учител. Тогава имах навършени 62 години и 6 месеца и общ стаж от 37 години 9 месеца и 13 дни, от които 26 години и 7 месеца учителски стаж. В разпореждането е посочено, че добавката по чл. 69в, ал. 3 е за 11 месеца. Възможно ли е това? Ани Асенова

Да, напълно възможно е. Добавката от учителския пенсионен фонд се определя в размер 0,33% от пенсията за всеки месец, за който лицето има осигурителна вноска в Учителския пенсионен фонд след придобиването на право на ранна учителска пенсия, което не е било упражнено.

За 2026 г. жена учител придобива право на ранна учителска пенсия при навършени 59 години и 6 месеца и най-малко 25 години и 8 месеца учителски осигурителен стаж.

Ако към момента на пенсионирането са налице 26 години и 7 месеца учителски стаж, а изискуемият стаж за придобиване на ранното право е 25 години и 8 месеца, разликата е 11 месеца. Именно тези 11 месеца могат да бъдат месеците, за които се определя добавката.