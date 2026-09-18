Персонален НОИ от "24 часа": Наследствена пенсия за починал съпруг се взема 5 г. преди възрастта за пенсиониране

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Съпругата ми почина на 52 години. Аз съм на 62 години и 2 месеца. Имам ли право на наследствена пенсия? Какви документи се подават и откога се отпуска? ЕМИЛ ПЕТРОВ

Преживелият съпруг придобива право на наследствена пенсия, когато навърши възраст, която е с 5 години по-ниска от възрастта, на която придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред. Право на наследствена пенсия преживелият съпруг има и преди тази възраст, ако е неработоспособен, като за неработоспособни се считат лицата с определени от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

При подаване на заявление за отпускане на наследствена пенсия от наследодател, който не е бил пенсионер, се представят документи, необходими за определяне на лична пенсия на наследодателя съобразно вида и удостоверяващи осигурителен стаж – трудови книжки, служебни книжки, осигурителни книжки, удостоверение за осигурителен стаж обр. УП-30, обр. УП-3, обр. УП-13 и др. За удостоверяване на положения от наследодателя стаж се ползват и данните, подадени в информационната система/регистрите на НОИ. Такива данни са налични само за времето след 1.01.1997 г. и се използват при зачитането на осигурителен стаж и доход, необходими за отпускане и изчисляване на пенсии и добавки.

Заявлението за отпускане на наследствена пенсия може да се намери на интернет страницата на НОИ, като се избере рубриката "Формуляри"/"Формуляри и образци за пенсии по българското законодателство и по регламенти". Образецът е обр. УП-1.

Подаване на заявлението може да стане по един от описаните начини:

Лично или чрез изрично упълномощено лице в приемна на териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя;

Чрез лицензиран пощенски оператор;

По електронен път – когато заявлението се подава чрез:

Единния портал за електронни услуги на НОИ, като достъпът се осъществява с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ, или с ПИК на Националната агенция за приходите (НАП) – от "Каталог на услугите" следва да се избере услуга № 151 "Издаване на разпореждане за отпускане, изменяне в действителен размер, отказване на лична или наследствена пенсия";

Системата за сигурно електронно връчване, за ползването на която е необходимо лицето да има регистриран профил, както и да разполага с КЕП, с ПИК на НОИ или с ПИК на НАП.ТРОВ