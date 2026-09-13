Христанов обяви своето вице - доц. д-р Стоянка Черкезова (Обновена)

Доц. д-р Стоянка Черкезова, учен в БАН с основно направление "демография" ще бъде моят вицепрезидент

Това съобщи кандидатът за президент Иван Христанов в предаването "120 минути" по bTV.

"Вярвам, че президентът трябва да отстоява каузи, а най-голямата кауза за България остава да обърнем демографският тренд", обоснова той своето решение.

Христанов коментира решението си да се кандидатира самостоятелно.„Това усилие е започнало от юни миналата година със съвместни разговори, именно за да можем да консолидираме повече усилия", заяви той. По думите му са били проведени разговори с политически формации и е имало идея, ако няма време за предварителни избори, потенциалните кандидати да участват в публичен дебат.

„Многократно с отделни колеги от форума предлагахме, ако нямаме време за предварителни избори, да направим дебат. Зала 3 на НДК, събираме хиляда души. Всеки, който се е заявил, става пред тези хиляда души, отстоява своите тези", разказа Христанов.

Според него обаче в определен момент комуникацията между формациите е била прекъсната. „За съжаление обаче, в един момент като че ли дори комуникацията беше скъсана и малко по-късно, след серия от политически заявления, се стигна до това, което имаме днес", каза той.

Христанов обясни и защо е избрал слогана „Президентът на народа". По думите му хората, които го подкрепят, не са ограничени до т.нар. демократична общност.

„Не защото ги искам, защото виждам тази...", каза той, когато беше попитан дали целта му е да привлече по-широк кръг избиратели. След това допълни, че според него голяма част от президентите през последните 36 години са били „дефинирани политически".

„Без значение дали те бяха от управляващата партия, или от опозицията, до голяма степен те като че ли намаляваха авторитета на президентската институция, защото нерядко бяха просто изнесено пиар звено на парламента, на кабинета или на опозицията", заяви кандидатът за президент.

Христанов смята, че държавният глава трябва да бъде независим от управляващите и опозицията. „Има остра нужда от кандидат, който е доказано независим от управляващата партия и опозиция в парламента. Да не бъде придатък, а да бъде коректив", каза той.