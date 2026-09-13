Илияна Йотова: Знаех, че ще има огромна кампания за личното ми злепоставяне

Аз имам биография, не съм била ничия сянка. Ще превърна президентството в място за диалог, каза тя

Лекарите бяха категорични, че помилваният Огнян Атанасов не може да се върне в затвора, а днес не би трябвало да може да стане от инвалидната колична

Заставам зад решенията и подписа си, не се крия. Не взех само едно решение - за помилване на убиеца на баща ми

Андрей Гюров скри от мен какво ще подпише в Украйна

Знаех и бях предупредена, че ще има огромна кампания за личното ми слепоставяне. Така президентът Илияна Йотова за първи път коментира развихрилата се атака от страна на лидера на "Продължаваме промяната" Асен Василев заради подписани от нея помилвания на осъдени. Тя изрази съжаление, че разговорът в предизборната кампания се води по този начин, а не с дебат за политиката на страната.

Лекарите, прегледали наркотрафиканта Огнян Атанасов, са били категорични, че той е твърде болен, за да се върне в затвора. Това заяви президентът Илияна Йотова, която вече трети ден е обвинявана, че през 2022 г. е помилвала Атанасов - осъден за наркотрафик, а в последствие той отново е бил хванат с кокаин.

"Винаги има един въпрос дали той може да се прибере в мястото за изпълнение на наказанията. Лекарите бяха категорични, че това е невъзможно", обясни президентът през Нова тв. Решението за помилването на мъжа е било взето след решение на седемчленна комисия, назначена от правосъдния министър Надежда Йорданова. Когато Йотова го е помилвала в ролята си на вицепрезидент, той вече не е бил зад решетките заради здравословното си състояние. След решението на Йотова вече не било нужно и да се връща.

"Добре чете това, което сме публикували на сайта на президентството. Никога нито едно решение за помилване не е било скрито. Това не е реабилитация, нито амнистия, прави се по чисто хуманитерни причини - в над 90% от случаите те са здравословни. След много сериозна лекарска експертиза с официално писмо сме се обърнали към Министерството на правосъдието, министърът е назначил експертизана и ние сме взели съответното решение", каза Йотова за лидера на "Промяната" Асен Василев, който първи заговори за случая в петък.

Разказа, че е наследила комисията по помилванията в 85% от състава ѝ. Имало хора, които са си тръгнали веднага след като Радев и Йотова са били избрани, и тя посочила техни наследници. В нея има бивши съдии и хора, които дълги години са работили в местата за изтърпяване на наказанията. "Разчитам изцяло на тяхната експертиза, защото в тези години те не са ме подвели нито веднъж", каза Йотова.

"Учудвам се честно казано - това е най-искрения ми отговор, защото според лекарското заключение той не би трябвало да може да стане от инвалидна количка. Дали, кой и как си е свършил работата, когато ми е дал тази експертиза, може би по-нататък ще намерим начин да го питаме", отговори тя как се чувствала, след като е разбрала, че помилваният от нея Атанасов е бил заловен тново през 2025 г. с 5 кг кокаин.

"Това е неговата целенасочена персонална атака към мен. Защо го прави - не знам, може би иска измести темите в друг ъгъл, не иска да влизам в пряк дебат с човека, когото издигат за президент, а там има много теми, все пак г-н Гюров е избиран от мен за сужебен премиер", каза тя за Василев.

Тя припомни, че Андрей Гюров в качеството си на назначен от нея служебен премиер е скрил какво споразумение подписва с Украйна.

"Той очевидно е бил посъветван как да реагира, защото при други обстоятелства, в които трябваше да понесе отговорността, се скри. Нося отговорност за всяко свое действие и подпис и мога да го обясни, стига някой да иска, а не да лепят етикети. Единственият случай за помилване, когато отказах да нося отговорност, защото беше много лично, помолих тогава президента Радев заедно с комисията и експерти да вземат решението, е когато дойде молба за помилване то убиеца на баща ми. Тогава просто нямах сили, а и не исках да се изтълкува, е съм субективна. Мисля, че вече не е сред живите. Остана в затвора, той беше вече на доста години. Не си спомням вече какви тяха точно мотивите, но не бяха здравословни", каза тя за думите на Гюров, че отговорността и подписа са лични, а Йотова се крие зад комисия.

Десислава Иванчева е била помилвана по същите здравословни причини. За нея е имало 4-5 лекарски препоръки. Йотова разказа, че си пази реакциите на някои хора в телефона си, понеже тогава е имало "здрав хейт" по нея.

"Самият той каза, че е твърде рано да се правят заключения какво се е случило при последния пожар. Това е работа на МВР и прокуратурата. Не може да свикваме КСНС за 1-2 случая, но си заслужава пред рисковете и заплахите за ницоиналната сигурност", каза тя собственика на двата кръмнали склада за боеприпаси Емилиян Гебрев, който беше в студиото преди нея.

"Обмисляме го в момента. Искаме да визим резултатите от разследването на последния пожар, но няма да чакаме крайните заключения. За такъв съвет трябва и добра подготовка. Да видим първите резултати. Днес влязоха експертите след пожара. Не подценявам въпроса, защото опира до сигурността на българските граждани. Последният пожар е на 2 км отстояние от къщите"

Сигурна съм, че Демерджиев ще направи всичко възможно. Нека да не си правим илюзии - живеем в изключително конфликтно време.

"Всяка професия си има своята трудност. Повече е работата в момента и несъмнено - повече е отговорността. Никога през живота си не съм била нечия сянка - имам достойнството на самостоятелен човек, извървял различни професионални периоди и в дипломацията, и в парламента, и като журналист, така че имам самочувствие", отговори тя колко по-трудно е да си президент от вицепрезидент.

"Всеки един от двама ни има различно виждане за политика и взимане на решения. Може би ще съм различна с възможността да изслушвам повече страни и да превърна президентството в място за повече разговори, диалог, търсене на общи решения. Не за друго, а защото времената са различни - имаме стабилно правителство и мнозинство в Народното събрание и възможност с добра колаборация между институциите да защитаваме по-добре правата на гаржадните", каза тя.

"Никога не съм кандидатствала за нищо самонадеяно. Имам самочувствието на човек, който има доверието на българските граждани. Винаги са възможни изненади, но с хората зад мен ще направим истинска кампания, в която ще решаваме проблемите на хората с партийната система и парламентарно-политическата система. Има много разумни гласове, с които да търсим тези решения", отговори какъв резултат очаква от изборите на 25 октомври.

Разказа, че е очаквала нападките. Познати я предупредили да не очаква ползотворна кампания, както и че тече кампания за личностно злепоставяне.

"Нямах много възможности да разговарям с Андрей Гюров, защото това беше единствения човек от служебното правителство, който не ми благодари за съвместната работа от целия Министерски съвет", каза тя за опонента си Гюров.

"Не съм имала разделителни линии с него, но това (двустранното Споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украйна) беше преломния момент, в който повече му нямах доверие, макар че имаше няколко министри от кабинета му, с които работих много добре. Човек може да съжалява за много неща, но вместо да се тюхка, е по-добре да върви напред. Обърнала съм тази страница", каза още тя за него.

Йотова пожела България да се включи "в хора" на държавите, които говорят за мир в Украйна. Най-много я интересуват две неща - мира и новите заеми на Европа към външни пазари за спонсориране на Украйна. Тя отбеляза, че Европа я няма на масата на преговорите и предложи за целта да има общи решения.

"Мисля, че вече всички искат мир. Само след 1-2 месеца ще има много тежка зима. Не е добро финансовото и социалното положение в Европа, не е спокойно в нито една европейска столица", каза тя.

Разказа, че има нова идея замразените руски активи да бъдат прехвърлени в нов инструмент, който да задължи всяка държава да отговаря за тях. Да не се окаже един ден, че трябва ние да ги плащаме, предупреди тя. Като друга важна настояща тема е бюджетът на ЕС до 2034 г.

Йотова не отговори дали САЩ е агресор спрямо Иран. "Америка и Иран не са във война. Това е моето категорично становище. Смятам, че единственото решение мир чрез преговори важи и за двата конфликтна, разбира се, с важни детайли като да няма разпространение на ядрено оръжие в Иран", каза тя. Одобри предложение на БРИКС от вчера в Близкия изток въобще да няма ядрени оръжия. Но беше категорична, е мястото на България не е там, а в Европейския съюз.

"Не мисля, че българите са антиевропейци, просто не им казва състоянието на Европа в момента, но то не харесва и на мен", коментира тя.