“Баба Алино”: домове пред събаряне, хора без сигурност и пъзел с много неизвестни

Живеещите там са около 150 души - българи, украинци, германци, румънци, французи, израелци и австралийци

Те не си обяснят как и защо домовете им са определени като незаконни, а въпросът не е само защо ще им събарят сградите, а как са успели да си купят имотите

Междувременно бе спрян токът и водата на част от селището и хората се зареждат с газови котлони и прекарват кабели от съседи

Пъзелът "Баба Алино" се реди бавно и трудно. Той е с многобройни малки и големи части, които изглеждат невъзможни за напасване. Изникналият град край Златни пясъци и случващото се в него е важно, защото засяга цялото общество. В него се срещат незаконност, омраза, човечност или нейната липса, десетки въпроси без отговор, стотици съдби, липса на държавност, поредното разделение и... политика.

Докато Варна бе облепена с реклами на новия горски клуб, хората не подозираха, че зад красивите фасади се крият грозни тайни, които ще станат известни много по-късно. Докато модерни къщи са никнали в гората, съседите започват да подават сигнали.

Институции отиват на проверки, но градчето продължава да расте

Завесата, която дълго време е скривала "Баба Алино" от властта и общината, започва да пада, когато строителството е в значителен мащаб. В центъра на атаките попадна инвеститорът Олег Невзоров, определящ себе си като съсобственик на украинската "КУБ корпорация". Само че историята се оказа много по-сложна. Защото един подобен комплекс не може да се появи за една нощ. А още по-малко без следи.

Украинката Олга Наземцева, която живее в "Баба Алино". СНИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА През май тази година Камарата на архитектите във Варна изнесе данни за нарушения и десетки незаконни сгради в местността Баба Алино. В началото на юни случаят придоби национален мащаб с нови разкрития, проверки на МВР и институциите. Последваха уволнения, дисциплинарни производства срещу нотариуси и действия на общината по спиране на ток, вода и запечатване на незаконни обекти.

Кметът на Варна Благомир Коцев твърди, че първите сигнали за незаконно строителство са получени в район "Приморски" през юни 2024 г. Следват проверки, актове и процедури, но строителството не спира. Според Коцев

през 2025-а темпото се променя и строителството тръгва с по-големи обеми

и по-висока скорост. Когато същата година там вече се забелязват по-сериозни мащаби, община Варна изисква преписката от район "Приморски". Започват нови действия, само че процедурите по Закона за устройство на териториите са изключително бавни.

"Става дума поне за 3-4 месеца процедура, за да се стигне до спиране на строителството. А ако това се протака от някой служител, може да станат и 7-8 месеца. Това беше причината да изискаме преписката в голямата община и да започнем по-активни действия", казва кметът Коцев. Междувременно къщите продължават да стоят, а хората да ги купуват.

Собствениците твърдят, че са купували домовете си с нотариални актове,

след проверки от адвокати и нотариуси, с кадастрални документи и удостоверения за търпимост.

Около 150 души живеят в комплекса според оценките на самите обитатели. Сред тях има българи, украинци, германци, румънци, французи, израелци и австралийци. За част от украинските семейства "Баба Алино" е сегашният им дом. "Купихме с нотариални актове, платихме данъци, а сега ни казват, че домовете ни са незаконни", говорят хората, които живеят в комплекс "Форест клуб".

В момента част от тях вече са без ток, на 5 от постройките е спряна и водата. Други се страхуват, че това е само началото и че следващата стъпка ще бъде събарянето на домовете им. Сред тях има семейства с деца, хора с увреждания и много украинци, избягали от войната.

"Ще се борим, няма да напуснем домовете си, няма къде да живеем", казва Олга Наземцева. Тя е от Херсон. Домът на семейството в Украйна е разрушен. Когато започва войната, тя и близките напускат страната, за да спасят децата си. Във Варна започват отначало - работят, спестяват и купуват жилище във "Форест клуб". Украинците са най-много от жителите на градчето, защото имат възможност за разсрочено плащане. СНИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Преди сделката търсят юристи, проверяват документите,

гледат кадастъра и удостоверенията за търпимост. След това сделката минава пред нотариус. Плащат данъци. За тях всичко е приключило. До момента, в който разбират, че домът им е определен като незаконен. Сега в жилището няма ток.

"Много е трудно. В другия корпус имаме приятел, който ни дава ток с удължител", казва Олга. Тя си е купила преносима батерия, която зарежда при съсед и после носи вкъщи. Други семейства са купили газови котлони и горелки.

Децата на Олга са на 13 и 11 г. и учат онлайн. Без ток това се превръща в ежедневна битка - за заряд на телефон, за лаптоп, за възможност да работят и учат.

Хората твърдят, че не са се заселили вчера. Общината е идвала на проверки. "Три години идваха на проверки", разказват те. По думите им служители пристигали с автомобили заедно с лесничеи, обикаляли имотите.

"Всичко са виждали. Това не е новина. Не е възникнало за един ден", казват живеещите там. Тъкмо затова днес не могат да си обяснят как се е стигнало до ситуацията, в която домовете им са определени като незаконни. За тях въпросът не е само защо се събарят сградите. Въпросът е как са успели да ги купят.

Евгений Конихов също показва документите си. Преди покупката му показали удостоверение за търпимост и кадастрална регистрация.

Сградата била нанесена в кадастъра

След това отишъл при нотариус. Сделката била оформена, платил данъците и 3 месеца по-късно получил документ за събаряне на дома. Документите му били проверявани от юристи.

Не всички имат нотариални актове - някои от обитателите са сключили предварителни договори и все още нямат нотариални актове. Други имат изрядни според тях документи за собственост. Така в комплекса има различни съдби, различни документи и различни правни ситуации. Собствениците казват, че купили домовете си с нотариални актове. СНИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

По оценки на обитателите в комплекса българите са около 30-35%. Причината украинците да са най-много е възможността за разсрочено плащане, която КУБ предлагал - първоначална вноска и изплащане в продължение на 5 години. За украинците това е било важно, защото не получават ипотечни кредити от български банки.

Кметът Благомир Коцев твърди, че схемата е започнала още през 2022-2023 г. и че институциите са допуснали тя да се развива. Бившият кмет Иван Портних категорично отрича. По думите му строителството е започнало след местните избори и по време на неговия мандат там не е имало нито сеч, нито строителство.

През май и юни 2025 г. в казуса се включва и ДАНС,

която изисква строителните книжа. Коцев казва, че общината е предоставила информацията и че сигнали са били изпращани до прокуратурата. Месец по-късно кметът е арестуван. А по-късно самият той прави връзка между периода на ареста си и ускоряване на строителството, но признава, че към онзи момент не е подозирал подобна връзка.

Първите заповеди за спиране на незаконното строителство са от 1 септември 2025 г. Кметът тогава отсъства. Но незаконният град продължава да расте. Заради пропуски в строителния контрол Коцев се раздели с един от най-близките си заместници - Илия Коев, с когото е работил в екип. Коев отговаряше за направления, свързани със строителния контрол, сигурността, екологията и други дейности на общината. Последваха промени и в структурата на строителния контрол.

Коцев обяви дисциплинарното освобождаване на Александър Драгнев, ръководител на "Управление на сигурността и контрол на обществения ред", като посочи пропуски и липса на доклад след проверки, свързани с Баба Алино. Драгнев оспори начина, по който е представено освобождаването му. Още служители бяха освободени.

И така - обитателите на горския град

продължават да плащат ток, вода и данъци, а инвеститорът изчезна

Появи се само за малко на 22 юни, или поне така се твърди в пост във фейсбук, от който става ясно, че е имало среща със собственици на имоти в комплекса. На нея от екипа на "КУБ корпорация" и "Форест клуб" заявили "категоричната си позиция, че ще окажат пълна правна подкрепа на всеки един собственик".

"Личното присъствие на Невзоров и неговият пряк диалог с хората, които са инвестирали в този проект, потвърждават ангажира- ността на компанията към всеки свой клиент и партньор", пише в поста в социалните мрежи, в който екипът заявява категоричната си позиция, че ще окаже пълна правна подкрепа на всеки един собственик. От общината твърдят, че

продължават с процедурите за ограничаване на достъпа

и премахване на незаконните строежи. Издадените заповеди за събаряне са вече 19. Предстоят още, които вероятно ще са последвани от съдебни спорове.

Хората са категорични, че няма да си ходят, най-малкото защото няма къде да отидат. Въпросите около най-големия незаконен град в новата история на България са повече от отговорите. Много хора, включително и варненци, са на мнение, че сградите не бива да бъдат премахвани, а да служат за социални дейности - детски лагери, домове за стари хора. Това обаче е невъзможно.