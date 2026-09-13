Държава и оръжейници си разменят обвинения, а складове с боеприпаси гърмят един след друг (Обзор)

Има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, казва министър Иван Демерджиев по повод втори инцидент в рамките на месец в една и съща фирма

От ЕМКО обвиняват държавата в "безхаберното отношение" към подобни саботажи, което насърчава техните извършители и поръчители

Само месец след пожар и взривове във военния завод на фирма ЕМКО в село Белица пламна и складова база на оръжейния производител край Царева ливада.

Неглижиране на охраната на опасната военна продукция или безхаберие на държавата и саботаж са двата полюса в оценката на ситуацията на фона на 5 неразкрити случая само в обекти на ЕМКО за последните години.

В нощта на 11 септември огненият стълб от погребите до селцето Горни Върпища, както го знаят местните, се видя дори от Велико Търново и Габрово. Тогава тел. 112 прегря от тревожни сигнали. Очевидци съобщаваха за поредица от силни взривове в района.

"Изпищя телефонът с предупреждение, станах и като погледнах към Горни Върпища, гореше. Знам какво има там, защото работя в КПЗ-то - военния завод тук", обяснява мъж от Царева ливада.

"Видя се пожар в базата, започнаха експлозии, изплашихме се

Добре че не духаше вятър, а ние сме първите уязвими къщи. От много години са складовете и винаги сме нащрек", обясняват баба Дешка и дядо Драгомир. Хората са се събрали около жп прелеза, където е отцепен пътят към Горни Върпища. Огненият стълб се виждаше от Велико Търново и от Габрово. СНИМКА: ФЕЙСБУК/ГАЛИНА МИНЧЕВА

Добрин има къщи в друго планинско селце - Куманите, и е слязъл в Царева ливада да чуе от министъра каква е ситуацията. Бил заспал и е пропуснал фойерверките, но ако има нужда, е готов да се включи като доброволец в гасенето. Помагал и при голямото наводнение през май.

На терен са всички институции и служби начело с вътрешния министър Иван Демерджиев, главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, шефа на пожарната Александър Джартов, окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков. Тук са и агенти на ДАНС, СОБТ, областният управител на Габрово Кристина Сидорова и местни началници. В района е спокойно, пожарът е овладян в територията на погребите и не застрашава горите и селата наоколо, уверяват те. Не се чуват и гърмежи.

"Един склад се е възпламенил и експлодирал", обясни министър Демерджиев. Той успокои, че ситуацията вече е овладяна и в момента се проверява дали пожарникарите могат да влязат вътре и да довършат гасенето.

"Към момента има отделни огнища, които се дозагасяват, но няма опасност нито за другите складове, нито има вероятност пожарите да излязат извън територията на складовете", каза той. На въпрос как си обяснява факта, че в рамките на месец два склада на една и съща фирма горят, Демерджиев отговори, че в момента

тече разследване - изключително сериозно и подробно

Дори се проверяват случаи назад във времето, в които е имало подобни пожари в складовете на ЕМКО.

"Не искам да си представям и въобразявам, всички хипотези са на масата. Всяка възможност да се стигне до това възпламеняване ще бъде проверена", каза министърът. Той е споделил с премиера Румен Радев и ще се вземат мерки от правителството, държавата и всички служби.

"Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси. Има и едно неглижиране на начина на охрана. В крайна сметка имаме инцидент - втори, имали сме и други. Достатъчно сериозен източник на опасност е тази дейност, за да се неглижират мерки", каза министърът и обясни, че ще се обследва всеки склад в страната и ще се издадат съответните предписания. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат

нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото,

остър бе Демерджиев, но поясни, че не се изключва външна намеса.

"Когато си неглижирал условията, при които се съхраняват опасните вещества, тогава едното не изключва другото. Компаниите са длъжни да правят това максимално отговорно. А ако има външна намеса, това е наш ангажимент да установим", каза министърът.

Според него проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително и след инцидента на 10 август. Очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигната заради ситуацията в региона, каза той.

"Министърът е разсъдлив и умен, но се чудя кой го е подвел, за да направи тези изказвания. Според мен единствено трябваше да каже, че е в началото на разследването, и когато има какво да каже, да го направи", коментира Емилиян Гебрев пред Нова тв. "Това не е човешка грешка на хора от самия завод. Всеки си е свършил работата както трябва", обобщи той. (За Гебрев четете по-долу.)

"По време на взрива на място е имало двама охранители. Изчакваме реакцията на СОБТ, които ще преценят кога е възможно да се влезе", поясни прокурор Тихомир Петков.

Директорът на производството на ЕМКО Славчо Димиев обясни, че вътре са се съхранявали основно барутни състави, съвсем малко среднокалибрени боеприпаси.

"В момента не влагаме барутни състави в производство и не отиват в готова продукция", обясни той. В складовата база се съхранява такъв тип материали и имущество, което има сравнително слабо движение заради отдалечеността и трудния достъп. Тя не е оперативна както складовете на работната площадка в Белица.

"Този инцидент наподобява предходни, които са настъпвали в складове, в които известно време не е имало товаро-разтоварни дейности, посещения от страна на работници и служители", загатна министърът. Според него

КСНС не е нужен, защото сегашната криза се управлява на терена, а не кабинетно,

както правели предишните управляващи.

За охраната представителят на ЕМКО обясни, че е 24-часова, въоръжена. Има и видеонаблюдение. Тя трябвало да бъде усилена, за да може да се предпазят такъв тип обекти от подобни инциденти. Но същевременно не можело на всеки прозорец да се сложи по един танк да ги пази.

"Охранителите са забелязали развитието на пожара към един от складовете чрез видеонаблюдението и по правилата са се евакуирали за много кратко време", допълни Димиев.

Инцидентът в складовата база на ЕМКО на 11 септември 2026 г. не прави изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия, заявиха от компанията в позиция до медиите по-късно. Според тях предназначението на конкретния склад напълно изключва човешка грешка. Не е ползван от месеци, а е проверяван 7 пъти от МВР, като последната проверка е била преди 20 дни.

В неделя разследващите влязоха за оглед

на мястото на избухналия склад. Дъждът в съботната вечер успя да загаси останалите локални огнища, както и пламналата гора към билото на Стара планина вследствие на излетели извън базата осколки.

От "Кинтекс" до отрова и взривове - историята на Емилиян Гебрев

Емилиян Гебрев е една от най-обсъжданите фигури в частната българска отбранителна индустрия. Професионалният му път започва още през 80-те години на миналия век в държавната оръжейна компания "Кинтекс". През 1992 г. той основава ЕМКО. Дружеството започва като търговец и износител на боеприпаси, а по-късно развива собствено производство. Компанията има предприятия в Трявна и Монтана, произвежда боеприпаси, минохвъргачки и авиационни боеприпаси. По данни на ЕМКО продукцията се изнася в Европа, Азия, Африка, Латинска Америка и Близкия изток.

След фалита на КТБ името на Гебрев се оказва в центъра на битка за военния завод "Дунарит". От 2016 г. свързани с него дружества предприемат действия за придобиване на предприятието, но следват поредица от спорове пред КЗК и съдилищата. През 2017 г. лицензът на ЕМКО за търговия с военна продукция е временно отнет заради нарушения при съхраняването на боеприпаси и противопожарната безопасност. Дешка и Добромир разказват, че първо се видяло зарево от пожара, а след това започнали взривове Снимка: Дима Максимова

Част от договорите са прехвърлени към други производители. След отстраняването на нарушенията лицензът е възстановен.

Името на Гебрев обаче стана известно на широката аудитория заради новината, че е бил отровен. На 28 април 2015 г. след вечеря с делови партньори Гебрев внезапно се почувствал зле и е приет в болница в критично състояние. Ден по-късно със сходни симптоми е хоспитализиран производственият директор на ЕМКО Валентин Тахчиев, а на 4 май 2015 г. - и синът на бизнесмена Христо Гебрев. Медиците установяват отравяне с фосфороорганични съединения. Гебрев изпада в кома, но и тримата оцеляват.

Първоначално разследващите работят по версията за отравяне чрез храна. Делото е спряно през 2016 г., защото извършителят не е установен. През 2018 г. е възобновено след случая "Скрипал" във Великобритания и писмо на Гебрев до прокуратурата, в което той допуска, че използваното срещу него вещество може да е новичок.

Разследването установява, че по същото време в България са пребивавали руски граждани, използващи чужди самоличности. Част от тях са отседнали в хотел до офиса на ЕМКО, като е била поискана стая с пряка видимост към входа на подземния паркинг. Открит е и запис от охранителна камера, показващ човек, който се движи между автомобилите на Гебрев.

През януари 2020 г. прокуратурата повдига задочни обвинения за опит за предумишлено убийство на руснаците Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георги Горшков. Издадени са европейски заповеди за арест и червени бюлетини на Интерпол. По-късно са посочени и използваните от тях самоличности – Сергей Лютенко, Денис Сергеев и Егор Гордиенко.

Международни разследвания ги свързват с руското военно разузнаване ГРУ. Една от версиите за покушението е свързана с доставки на ЕМКО за Украйна през декември 2014 г., януари и март 2015 г.

В обекти на ЕМКО пък многократно избухват пожари и експлозии. Първият голям случай е от ноември 2011 г., когато е унищожен склад край севлиевското село Ловни дол. През юли 2022 г. взрив и пожар разрушават склад край Карнобат, а през юни 2023 г. на същата площадка избухва нов пожар. Разследването на двата случая е спряно през 2025 г., без да бъде посочен извършител.

През 2024 г. шестима руски граждани са обвинени в тероризъм за четири по-стари взрива в Ловни дол, Иганово и Мъглиж. Само обектът в Ловни дол принадлежи на ЕМКО. Прокуратурата допуска връзка между тези случаи, отравянето на Гебрев и действия на руски оперативни служители.

Последните два инцидента са от 10 август и 11 септември 2026 г. в обекти край Трявна и Царева ливада. За щастие, няма жертви и ранени, а според ЕМКО отново става дума за саботаж. (24 часа)