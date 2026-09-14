Хастара блъска колата на шефа на ДАНС, докато го издирват. Пуйката се измъква от решетки заради присъда в Испания

И в момента двамата са без мярка за неотклонение, след като бяха обвинени, че са задигнали беемве в "Студентски град"

Асен Колев-Хастара и Валентин Кирилов-Пуйката, чиито имена наскоро отново попаднаха в медиите заради поредната кражба на автомобил, трупат престъпни изяви вече двайсет години.

Те са в криминалните хроники заради задигнати коли, разбити каси и трезори, но и често, защото успяват да се разминат с реален престой зад решетките.

Само преди две седмици Софийският районен съд ги пусна без мярка за неотклонение, след като бяха хванати близо до откраднато хибридно беемве край ловното стопанство при Студена. Причината - нямало категорични доказателства, че точно те са задигнали колата.

От двамата мъже с прякори повече зад решетките е прекарал Хастара. Той дори има присъда от

7 г. затвор като тартор на група за автокражби, разбита през ноември 2009 г.

Тогава ГДБОП го задържа минути след кражбата на беемве, ползвано от Министерството на финансите. При акцията са открити устройства за отключване на коли и преодоляване на алармите, два откраднати автомобила и 7 регистрационни табели на издирвани коли.

В групата му дори има двама полицаи и служител на военното разузнаване. Според разследването униформените пазели крадците, а офицерът помогнал именно за служебното беемве.

Присъдата на Колев влезе в сила през 2012 г., но по това време той беше на свобода без мярка за неотклонение. На 21 май същата година полицаи опитали да го задържат. Хастара избутал патрулната им кола с откраднат автомобил и избягал. Ден по-късно е обявен за общодържавно издирване, а МВР предупреди, че може да е въоръжен и опасен.

Докато го търсят, името му изникна при друг инцидент. На 11 април 2013 г. бял “Рейндж Роувър”, откраднат малко преди това в кв. “Лозенец”, блъсна отзад служебното пежо на тогавашния председател на ДАНС Константин Казаков. Разследващите посочиха Хастара като шофьора, но той успя да избяга.

Откриха го на 27 ноември 2013 г. в къща в столичния кв. “Симеоново”. Иззеха устройства за преодоляване на автомобилни защити и заглушаване на сигнали, инструменти за изваждане на патронници, ключове за коли и дистанционни за гаражи, а при обиските се появиха и лаптопи, телефони, симкарти, радиостанции и демонтирани охранителни камери. Откриха и клетки, в които са прибирали крадени луксозни автомобили. Колев бе отведен направо в Софийския затвор, за да излежи 7-годишната присъда, като двете кражби и бягства не бяха доказани.

Излезе на свобода през 2018 г., като от присъдата му бе приспаднато времето, в което е бил в ареста. Част от нея бе съкратена и с работа. Две години по-късно отново бе обявен за издирване. Този път при акция срещу група за кражби на джипове. Изплъзна се при арестите, но на 11 ноември 2020 г. сам се яви в столичната полиция. До обвинение обаче не се стигна.

След 4 години без медиен шум, през 2024 г. Хастара два пъти влезе в новините. В нощта срещу 18 август вратата на “Рейндж Роувър” пред хотел в центъра на София беше пробита. Това е техниката, с която Колев задига автомобили.

Там има кабели, с които чрез специална машина се свързва и успява да подкара автомобила. Макар полицаи да разпознаха Хастара, той не бе заловен на място, защото избяга. Колев бе задържан на 10 септември, а на другия ден прокуратурата го пусна без обвинение заради недостатъчно доказателства – не приеха показанията на криминалист, който го видял, а други улики нямало.

На 25 октомври полицаи пък го засякоха да краде “Рейндж Роувър” в паркинга на същия хотел. При появата им рязко потеглил, счупил бариерата, блъснал 49-годишен униформен и ударил буса с техниката на сръбската певица Цеца Величкович. При последвалата гонка джипът бе открит запален на околовръстния път, а Хастара се измъкна и се укри за близо две седмици, преди да го заловят на 6 ноември.

Колев краде предимно джипове “Рейндж Роувър”

Задига ги с помощта на компютър, който обучава автомобила, или с партньор и машинка за отваряне на безконтактни коли, ако моделът е такъв. Първите изнася в чужбина, а т.нар. кейлес (безключов достъп) продава за части. При тях крадците няма как да ги запалят отново – машинката само прехваща сигнала, не го записва. Освен това се смята, че е единственият, който успява да задигне коли от марката “Тесла”.

Валентин Кирилов-Пуйката пък е свързван не само с автокражби, но и с разбиване на каси и трезори. Той има една присъда - от година и 11 месеца за обири на сейфове в две фирми в Перник. Кирилов обаче не влезе зад решетките при обявяването ѝ. Причината - приспадат му наказание, излежано в Испания.

Първият му арест е от 2006 г. Тогава взломаджии счупили стъклопакети в склад в Перник и отмъкнали около 1530 евро. По стъклата открили следи от Пуйката. Защитата му твърдеше, че бил в цеха заради приятелката си, която работела там. Скарал се с нея и ударил стъклото, но не взел пари.

Вторият е на 21 май 2012 г. Тогава въоръжени разбили две каси в Перник и взели около 11 хил. евро, а щом охраната ги забелязала, стреляли по нея. Кирилов бе разпознат на записи и обявен за издирване. Районният съд първо му даде 3 г. условно, но през 2015 г. окръжните магистрати отмениха присъдата. Според тях първият състав не бил направил цялостна преценка на доказателствата и на практика не бил изложил мотиви.

В същото дело го осъдиха и за обира на обществен трезор в Кърджали

през януари 2013 г. Тогава маскирани нападатели вързали двама охранители с белезници за парното, разбили банкови касети и взели около 9200 евро. Пуйката бе обявен за издирване на 9 януари и заловен месеци по-късно. Първата инстанция го осъди и за този обир, но ВКС върна делото в частта за трезора заради проблеми с маска и ДНК следи. Окончателно остана единствено наказанието за пернишките обири.

Кирилов има и присъда от Испания от 2016 г. Там лежал 527 дни в затвора за кражби на коли. Именно този престой зад решетките заедно с времето под стража и домашния арест у нас покри изцяло българското наказание от година и 11 месеца.

Само 4 месеца след решението на ВКС, излязло през юни 2023 г., Кирилов пак бе задържан. Тогава го хванаха с автокрадеца Войника. През октомври 2023 г. двамата отключили и подкарали луксозно ауди в столичния кв. “Левски”, но сектор “Автокражби” на СДВР ги следял. Полицаите изчакали колата да потегли и ги хванали. В работната им кола бяха открити специални технически средства и устройства за заглушаване на сигнали.

Последният арест на Хастара и Пуйката е след кражбата на хибридно беемве от “Студентски град” около 2 ч на 29 август. Джипиесът отвежда собственика и трима полицаи до ловното стопанство край Студена. Там двамата са спрени в нисан недалеч от колата. В джипа имало въже за теглене, лебедка, кабели, туба с гориво и покривало, а на беемвето били разглобени части от таблото и поставена кука за теглене. У единия е открит ключ за беемве, а двамата дават обувките си за сравнение със следи от купето. Според съда обвинението е избързало с искането за мярка, след като защитата обжалвала 72-часовия арест. Съдът ги пуска без мярка, защото в нисана няма вещи от откраднатия автомобил, златните бижута, които били в него, не са намерени, а разследването не е установило дали колата е теглена и на какво разстояние са били задържаните. Според съдията близостта до беемвето и предишните присъди не изграждат непрекъсната верига от доказателства.

