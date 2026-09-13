Найденов: Фейсбук правосъдието е част от паралелното правосъдие

Не получавам съвети нито от Сотир Цацаров, нито от някой друг бивш главен прокурор, увери правосъдният министър

"Фейсбук правосъдието е част от паралелното правосъдие и то не бива да се допуска. Троловете във фейсбук не бива да се превръщат в съдебни заседатели. Със заповед на тогавашния правосъден министър Надежда Йорданова е била назначена комисия, която е извършила оценка на състоянието на лицето, което е изтърпявало наказанието. Не мога да кажа какво конкретно пише в заключението на комисията заради защитата на личните данни, но заключението й е, че съществува сериозен риск за живота и здравето на лицето. Тази експертиза е изпратена в президентството".

Това заяви правосъдният министър Николай Найденов пред bTV по повод думите на лидера на ПП Асен Василев, че президентът Илиана Йотова е помилвала осъдения за наркотрафик т.нар. Петрички Ескобар Огнян Атанасов.

Номинациите на парламента по силата на конституцията и на разделението на властите са процес, в който правосъдният министър на участва, припомни Найденов в коментара си за предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет. Коментира за оказван натиск през минали години - обещания за кариерно развитите срещу подкрепа и други подобни. И увери: "Не получавам съвети нито от Сотир Цацаров, нито от някой друг бивш главен прокурор".

Очаквайте подробности.

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