Асен Василев: Йотова е помилвала и други наркотрафиканти

„Обяснение не чух. Чух опит на госпожа Йотова да се скрие зад медицинска комисия. Но това е абсолютно жалък опит, защото начинът, по който работи и Конституционният съд, между другото, се произнесе през 2012 година. Начинът, по който работи помилването, е личен акт на президента и вицепрезидента". Това заяви пред bTV лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев, който наскоро поиска Илияна Йотова да се оттегли от президентската надпревара заради решение за помилване, взето от нея като вицепрезидент през 2022 г.

По думите му медицинска комисия не може да задължи президента или вицепрезидента да помилват даден човек.

„Нито една комисия не може да препоръча, нито една комисия не може да задължи президента и вицепрезидента да помилват някого. А ако те го помилват, никой не може да упражни контрол над помилването", каза той.

Василев коментира случая с мъжа, когото определи като „петричкия Ескобар", и посочи, че към момента на помилването присъдата му е била прекъсната по здравословни причини, отново след медицински становища.

„Това, че е болен, не означава, че трябва да бъде помилван. Никъде в българското законодателство", заяви лидерът на „Продължаваме промяната".

Той посочи, че решението за помилване трябва да отчита и вероятността човекът да извърши ново престъпление.

„Тя трябва да провери има ли опасност този човек да направи рецидив. Ако говорим за Петричкия случай, това е човек, който е бил осъден на доживотен затвор, избягал е от затвора, направил е редица други престъпления и това е поредното престъпление, за което е осъден. Има ли шанс да направи рецидив? Има. Поправил ли се е този човек в затвора?", попита Василев.

„Помилването не е просто да разписваш в тефтер за банички. Помилването е изключителна дейност, която казваш – правосъдието по една или друга причина е сбъркало или човекът се е поправил много по-бързо, отколкото е било дадено, и затова ще му се намали присъдата", каза той.

Според Василев здравословното състояние е само един от факторите при решението за помилване.

„Това не е някакъв рутинен акт на база на това, че някой е бил болен", заяви той.

Василев посочи и друг случай на помилван затворник. По думите му последното такова помилване е от 6 февруари 2025 г. Става въпрос за 52-годишен мъж, който първо е получил присъда за това, че с автомобил при катастрофа е убил човек, а след това е бил осъден и за участие в организирана престъпна група с разпространение на наркотици.

„Наркодилър. Рецидивист. И този човек също е помилван пак по здравословни причини", каза Василев.

Той заяви, че общо петима от помилваните са били осъдени за разпространение на наркотици или наркотрафик.

„Пет са случаите. Не е един, не са два. Има 28 помилвани, от тях пет са на разпространители на наркотици или наркотрафиканти", посочи лидерът на „Продължаваме промяната".

На въпрос дали не се притеснява, че при предоставяне на информация за медицинските становища фокусът може да се измести към лекарите, които са ги изготвили, Василев отговори, че решението за помилване не зависи единствено от медицинското състояние.

„Няма никакво значение какво пише в медицинското становище. Днес, ако отидем в ГДИН, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията", в болницата към Софийския затвор, знаете ли колко болни хора ще видим? Всички от тях ще имат медицинско становище, че са много болни. И то ще бъде вярно. Всички те ли трябва да бъдат помилвани?", попита той.

„Актът на помилването не гледа само медицинското състояние. Той гледа какъв е шансът този човек да извърши престъпление отново", каза Василев.

Той даде пример с рецидивист, осъден за разпространение на наркотици, и заяви, че при такъв човек трябва да се преценят както рискът от ново престъпление, така и данните за неговото поправяне.

„Не може да се скрие зад този жалък опит. Да каже: „Те ми казаха, че е болен". Да, болен е бил", каза Василев.

По думите му именно тази преценка прави Йотова неподходяща за президентския пост.

„Това да се крие зад комисия е абсолютно липса на отговорност и ти я прави непригодна да бъде президент на страната. Как ще се криеш зад комисия за такива действия?", заяви той.

Василев коментира и други свои критики към Йотова, като посочи решението ѝ да не наложи вето на бюджета.

„Да погледнем бюджета. 32 хиляди човека се подписаха и я помолиха да сложи вето на бюджета. Защото той съдържа противоконституционни разпоредби", каза той.