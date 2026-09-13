Допуснаха грешка при деленето на 3 в присъдата на крадец от село край Садово

Гафът е на Районния съд в Асеновград, поправен е от окръжните магистрати в Пловдив

Състав на Районния съд в Асеновград допусна аритметична грешка при намаляването на присъдата на крадец, признал, че е задигнал 10 500 евро от дома на съсед в село Кочево край Садово. При тази процедура на подсъдимия се полага намаляване на наказанието с една трета. Първоначално определената присъда е 1 година условно, но при деленето на три и приспадането съставът е изчислил, че наказанието става 9 месеца, а не 8, както е математически вярно.

Грешката е забелязана от прокурора от втората инстанция и вече поправена от Окръжния съд в Пловдив, тъй като и обвинението, и защитата не са оспорили определеното преди редукцията наказание.

Кражбата е от къща в Кочево, семейството държало спестяванията си в скрита зад картина метална каса, но с ключа върху нея. Жената от тази фамилия работела в Германия и мъжът завъртял любов със съседка, която разбрала за сейфа. В един момент нейният съпруг научил за изневярата и за времето от януари до 27 април 2025 г. на няколко пъти влизал в къщата и взимал различни суми. В ограбеното домакинство разбрали за липсващите пари чак когато жената се обадила, че се връща от Германия, и поискала да бъде посрещната на летището. Мъжът й отворил касата и подал сигнал в полицията.

Извършителят бил заловен бързо, върнал част от парите и обещал, докато търпи условната присъда, да продължи да се издължава.