20 формации са подали документи за президентските избори ден преди крайния срок

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Общо 20 инициативни комитета и осем партии са подали документи в ЦИК за участие в президентските избори на 25 октомври.

Партиите, подали документи за участие в изборите са: "Възраждане", "Правото", ДПС, "Българска социалдемокрация – Евролевица", "Народна партия Истината и само истината", МЕЧ, "Величие" и "Български земеделски народен съюз".

Инициативните комитети са за кандидатите Лъчезар Аспарухов Аврамов и Ивайло Дражев Атанасов, Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков, Методи Веселинов Бъчваров и Ленин Велинов Станоев, Иво Иванов Лулчев и Стефан Димитров Попов, Искра Йорданова Недева и Стоян Руменов Георгиев, Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов, Величка Неделчова Георгиева и Росен Игнатов Иванов, Камен Захариев Тасков и Галя Димитрова Иванова, Нако Райнов Стефанов и Нина Петкова Ламбова, Борис Кирилов Анзов и Бранимир Мичев Мичев, Волен Николов Сидеров и Славчо Георгиев Велков, Илияна Малинова Йотова и Кирил Александров Вълчев, Георги Николов Димов и Димитър Атанасов Шивиков, Андрей Атанасов Гюров и Георги Димитров Кандев, Йордан Иванов Малджански и Валентин Асенов Христов, Велин Иванов Меледжиев и Илиана Асенова Меледжиева, Ивайло Петров Симеонов и Косьо Христов Стойчев, Явор Бориславов Генов и Максим Генов Велков, Пламен Панайотов Пасков и Светозар Стоянов Съев, Румяна Методиева Ченалова и Георги Минчев Георгиев.

На 9 септември изтече срокът, в който партии и коалиции могат да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в предстоящите избори, а утре изтича срокът това да направят и инициативните комитети.