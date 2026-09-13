Популярната певица Кичка Бодурова катастрофира, съобщи самата тя на профила си във Фейсбук.

"Днес с моята приятелка Мариана преживяхме... катастрофа . Лошото време, пътя Варна - Бургас въртяхме се жестоко първо наляво, после надясно в дъжда и после в дълбока канавка със задните гуми във въздуха. Това се случи, защото искаме да избегнем удар с друг автомобил. Благодаря на всички, които спряха и специално на двамата Ангели - млади мъже, които ни помогнаха и успяха да изкарат този огромен джип - не успях да попитам дори за имената им. Благодаря ви от сърце!", написа тя.

И призова:

"Моля ви пишете ми, момчета, ако стигне този пост до вас. И на всички които се притекоха на помощ ! Ние сме живи... другото ще се оправи! Утре на Марианка, която шофираше, й предстои операция. Аз се отървах като че ли по-леко. С дясната ръка ще бъдем на " Вие" за известно време. Само преди дни се върнахме от Истанбул, където се възхищавах на инфраструктурата им - от една магистрала на друга, тунел под водата, светещ като коледна елха и др. огромни тунели и си мислех с тъга, че няма да доживея да видя нов път Варна - Бургас с тунели и магистрала. Толкова тъжно ми стана и ... ето че се случи случка! Благодаря ти, Боже!

А на всички вас - хубава нова седмица! И карайте внимателно в дъжда!"