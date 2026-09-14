Спасиха мъж, пострадал докато кара АТВ в планината Осогово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екип на Планинската спасителна служба в Кюстендил спаси 40-годишен мъж, пострадал докато кара АТВ в района на село Цървена ябълка в Осоговската планина.

При инцидента мъжът е получил травма и е съобщил за болки в областта на гръдния кош. Планинските спасители своевременно са достигнали до пострадалия и са му оказали първа долекарска помощ, като е преценена необходимостта от специализиран медицински транспорт.

Чрез Централата на Планинската спасителна служба е потърсено съдействие от въздушна линейка, която да транспортира пострадалия за допълнителен медицински преглед и лечение.

В акцията са се включили и доброволци. От ПСС - Кюстендил призовават хората при движение в планината да бъдат внимателни, да съобразяват маршрута и условията с възможностите си и да не подценяват риска при управление на моторни превозни средства в пресечен терен.