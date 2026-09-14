Новата сграда на Първа частна математическа гимназия ще бъде открита с водосвет

Новата сграда на Първа частна математическа гимназия „Архимед" и на Частно начално училище „Архимед" ще бъде открита с тържествен водосвет днес от 17,00 ч в „София тех парк".

Първата копка на нова училищна сграда на територията на научно-технологичния парк в София беше направена на 9 февруари 2025 г. В сградата ще се обучават почти 1000 ученици от Първа частна математическа гимназия и Частно начално училище „Архимед", съобщиха тогава за БТА спомоществователите на проекта Румяна Вълканова и Николай Вълканов.

В края на 2024 г., след проведен конкурс, в полза на дружеството инвеститор е учредено право на строеж за срок от 50 години.

Проектът за научно-образователния комплекс предвижда изграждането на над 16 000 квадратни метра подземна и надземна разгърната площ. В нея ще има класни стаи за учениците от подготвителен до втори гимназиален етап на обучение, включително, специализирани STEM кабинети за обучение, фокусирано върху науката, технологиите, инженерството и математиката по най-съвременни стандарти, както модерни открити и закрити спортни зони на площ над 2400 квадратни метра.

В концепцията за сградата са предвидени и иновации - проектът интегрира производството на зелена енергия за собствени нужди и използването на отпадна топлина.