ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Sunterra RE официално отбеляза достигането на 1,3 ...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23555033 www.24chasa.bg

Илияна Йотова ще участва в откриването на академичната година в Медицински университет – София

1448
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Президентът Илияна Йотова ще участва в тържественото откриване на академичната година в Медицински университет – София от 10:00 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Церемонията на най-стария медицински университет ще събере новоприетите студенти от всички факултети на университета и Медицинския колеж „Йорданка Филаретова".

Президентът Илияна Йотова участва в сбота и в тържественото отбелязване на 145-годишнината от основаването на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).

Илияна Йотова СНИМКА: Георги Палейков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Завещание на седмицата: Вземете от чиновника любимата му играчка - и може да не се избиваме масово по пътищата