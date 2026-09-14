Илияна Йотова ще участва в откриването на академичната година в Медицински университет – София

Президентът Илияна Йотова ще участва в тържественото откриване на академичната година в Медицински университет – София от 10:00 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
Церемонията на най-стария медицински университет ще събере новоприетите студенти от всички факултети на университета и Медицинския колеж „Йорданка Филаретова".
Президентът Илияна Йотова участва в сбота и в тържественото отбелязване на 145-годишнината от основаването на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).