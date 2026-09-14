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Социалните партньори ще обсъдят промени в Кодекса на труда и линията на бедност от януари

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Министерски съвет Снимка: 24 часа

Социалните партньори от Националния съвет за тристранно сътрудничество ще обсъдят проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за страната от 1 януари 2027 г., внесен от министъра на труда и социалната политика, съобщава пресцентърът на кабинета.

Според проекта на постановление на Министерския съвет, публикуван в правителствения портал за обществени консултации, предложението е от 1 януари догодина линията на бедност да е в размер на 443 евро.

В дневния ред на Тристранния съвет са и два законопроекта за промени в Кодекса на труда. Единият е внесен от Свилен Трифонов и група народни представители от ПГ „Демократична България", а другият – от Галя Василева и група народни представители от ПГ „ГЕРБ-СДС".

Министерски съвет Снимка: 24 часа

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