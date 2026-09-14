8 партии и 20 инициативни комитета са се регистрирали за изборите

8 партии и коалиции и 20 инициативни комитета са се регистрирали за президентските избори на 25 октомври. Днес изтича срокът за Инициативните комитети и очакваме да има още кандидати. Това каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова пред bTV.

ЦИК подготвя ремонт и профилактика на машините за гласуване, които са малко над 12 хил. Той ще приключи до 15 октомври, когато ще се предадат за сертифициране. Заявени са и доста резервни части, като основно това ще са принтерите. Ще сменим и флашпаметите и батериите, каза още тя.