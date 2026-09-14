Експерти: Помилването е хуманен акт, морален, не може да се разследва

Случаят с помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов не е гаф и не показва дефекти в процедурата, заяви адвокатът по наказателно право Людмил Ангелов пред Нова тв. Комисията, която се назначава за молещия помилване, поръчва проверки от специалисти от висок ранг и те казват дали здравословното състояние на това лице позволява престой в затвор или не. Теоретично е възможно президентът и вицепрезидентът да не се съобразят с комисията. Но в случая заключенията на 7-членната комисия за здравословното състояния на молещия помилване не може да не се вземе под внимание, коментира адвокат Ангелов.

На въпрос може ли виновен в добро здраве да се измъкне от наказанието, доц. Емилия Сидерова, преподавател по конституционно право отговори, че не комисияата, а президентът решава да го освободи или не, комисията само подпомага, заяви доц. Емилия Сидерова. Според нея президентът не е длъжен да обяснява съображенията за указ за помилване. "Това е хуманен акт, морален, не може да се разследва", коментира доц. Сидерова.

Доц. Емилия Сидерова - помилването не може да бъде отменено, преразглеждано , давано под условия, но може да бъде оспорвано единствено и само за съответствие с конституцията и компетентен е КС. Може да бъде оспорено от една пета от народните представители, МС, ВАС. оСОБЕНОСТ за помилването у че че се основава на самостоятелната преценка на президента и не подлежи на контрол от друг орган. Това не означава, че президентът може да помилва безконтролно.

Людмил: Стотици молби за помилване