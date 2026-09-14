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Експерти: Помилването е хуманен акт, морален, не може да се разследва

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ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ,адвокат по наказателно право

Случаят с помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов не е гаф и не показва дефекти в процедурата, заяви адвокатът по наказателно право Людмил Ангелов пред Нова тв. Комисията, която се назначава за молещия помилване,  поръчва проверки от специалисти от висок ранг и те казват дали здравословното състояние на това лице позволява престой в затвор или не.  Теоретично е възможно президентът и вицепрезидентът да не се съобразят с комисията. Но в случая заключенията на 7-членната комисия  за здравословното състояния на молещия помилване не може да не се вземе под внимание, коментира адвокат Ангелов.

На въпрос може ли виновен в добро здраве да се измъкне от наказанието, доц. Емилия Сидерова, преподавател по конституционно право отговори, че не комисияата, а президентът решава да го освободи или не, комисията само подпомага, заяви доц. Емилия Сидерова. Според нея президентът не е длъжен да обяснява съображенията за  указ за помилване. "Това е хуманен акт, морален, не може да се разследва", коментира доц. Сидерова.

Доц. Емилия Сидерова - помилването не може да бъде отменено, преразглеждано , давано под условия, но може да бъде оспорвано единствено и само за съответствие с конституцията и компетентен е КС. Може да бъде оспорено  от една пета от народните представители, МС, ВАС. оСОБЕНОСТ за помилването у че че се основава на самостоятелната преценка на президента и не подлежи на контрол от друг орган. Това не означава, че президентът  може да помилва безконтролно. 

Людмил: Стотици молби за помилване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ,адвокат по наказателно право
ДОЦ. ЕМИЛИЯ СИДЕРОВА, преподавател по конституционно право
ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ,адвокат по наказателно право
ДОЦ. ЕМИЛИЯ СИДЕРОВА, преподавател по конституционно право
ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ,адвокат по наказателно право
ДОЦ. ЕМИЛИЯ СИДЕРОВА, преподавател по конституционно право

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