Росен Плевнелиев: Отговорността за помилването не може да се прехвърля на комисии

Помилването е акт на президента, който може да бъде прехвърлен на вицепрезидента, но отговорността не може да се прехвърли на комисия и други хора, които са дали становища. Това каза президентът Росен Плевнелиев (22 януари 2012 – 22 януари 2017 г.) пред bTV.

Нашата политика беше да помилваме колкото може по-малко хора, на годишна база бяха под 10. Преди това искам да кажа, че прехвърлих тези правомощия на Маргарита Попова, която е и юрист. Случай, в който се намесих, бе за жена от Рибново, която бе тормозена от съпругът си и затворена в Рибново за два стека цигари, разказа още той.

Тежък грях и голям компромис е, че са помилвани не един, а пет наркотрафиканти. Отговорността не може да се прехвърля на никого, каза още той.

ГЕРБ няма да участва на изборите на 25 октомври. Не съм част от партията, но съм благодарен, че бях техен кандидат. Много е трудно решението да не участват, но аз не одобрявам това решение. Аз разбирам аргументите, че ако имаше техен кандидат - щяха да атакуват само него. Щеше да има и разделение. Аз съм убеден демократ и смятам, че политическите партии са създадени, за да участват на избори. В момента остава усещането за договорки, каза още той.

Искаме ли да дадем абсолютната власт на един човек, каза още той.

Комунисти, комсомолци и деца и внуци на агенти на ДС са навсякъде, а мен това ме притеснява, каза още Плевнелиев.