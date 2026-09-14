Георги Вълчев: До една година сменяме модела "парите следват ученика"

Предстоят срещи в министерството на финансите за учителските заплати

Трябва да променим нагласите и манталитета както на учениците, така и на учителите

Няма как да не признаем, че дисциплината в българското училище не е добра

Дали сме си една година време, за да може много внимателно да променим модела "парите следват ученика". В рамките на следващата година ще предложим и ще въведем нов модел на финансиране, за да е спокойна системата.

Това заяви министърът на образованието проф. Георги Вълчев пред БНТ. На прага на учебната година той коментира лошите резултати от международното оценяване PISA и проблемния модел на финансиране в българските училища.

По думите му този модел обрича малките училища на оцеляване, а не на развитие.

"Не случайно през годините има много корекции в основната формула. Ще напаснем формулата така, че да има много по-справедливо разпределение и учителите да са сигурни от своя статут, а не от броя деца, които са записани в училището. Това е свързано и с промяна в социалното законодателство. Няма как да научиш едно дете на нещо, ако то не посещава училище", каза проф. Вълчев.

Министърът заяви, че резултатите от PISA са показали, че в българското образование, въпреки реформите през последните години, са се натрупали страшно много проблеми и повече не може да продължаваме така.

"Трябва да променим нагласите и манталитета както на учениците, така и на учителите", категоричен бе той.

Според проф. Вълчев трябва да се намали неравенството между добрите училища, където са концентрирани едни от най-добрите преподаватели, и училищата, които трудно се посещават от самите деца, където трудно се задържат учители и трудно се поддържат базите.

"Ако не успеем да намалим това неравенство, резултатите ще продължават да бъдат лоши", обясни министърът.

"Когато бяхме ученици, имахме учебник и две тетрадки. Постепенно в системата се появиха прекалено много помагала, които отказват децата да мислят. Системата се напасна така, че убива естественото любопитство у всяко едно дете. Тя трябва да започне да стимулира децата да откриват света", каза още той.

"Ако говорим за PISA, трябва да променим програмите по учебните предмети. Ново съдържание, нови учебници и там е моментът да променим тази тенденция едни учебници да се пишат на неразбираем за учениците език. Всяко едно издателство се опитва да привлече колкото се може по-известни имена. Те са добри учени, но говорят на друг език - специализиран език, който трябва да се преподава в университета", смята министърът.

Относно предмета "Добродетели и религии" той коментира:

"В религиите са се формирали традиционни ценности и добродетели във вековете. Сега ще има два компонента. И двата са насочени точно към добродетелите. Ако още в първите години не създадем в децата представите за добро, лошо, състрадание, трудно можем да преодолеем тази криза на ценностите. Българското образование запазва своя светски характер".

"Тази седмица ще представим нашите предложения, които са в три основни посоки. Едната е свързана с наказанията - преди да се стигне до изключване, трябва да има серия от по-леки наказания. Втората посока ще е профилиране към силните страни на един ученик и чисто организационни мерки, за да се знае кой носи отговорност за дисциплината в едно училище", обяви министърът.

По думите му няма как да не признаем, че дисциплината в българското училище не е добра.

За забраната на социалните мрежи сред децата той каза, че с нея се дава знак, но много добре знаем, че "забраните се заобикалят много лесно"

"Забранявайки едно нещо, какво предлагаме? Предлагаме ли достатъчно извънкласни дейности?", попита министърът.

Той коментира и частните уроци, които по думите му са проблем, когато са "в такъв мащаб.

"Не случайно стандартните семейства се отдръпнаха, защото останаха с впечатлението, че системата гледа на тях като касичка. Ако не възстановим доверието между семейството и образователната система, няма как да постигнем успех", заяви проф. Вълчев.

"Родителите е нормално да имат поглед върху процесите в училище. Въпросът е до каква степен могат да се месят в работата на училищните ръководства и учителските колективи. Намесата в образователния процес мина пределите на допустимото. В следващата година трябва да напаснем в синхрон усилията на родителите, на неправителствения сектор така, че образователната ни система да излезе от този омагьосан кръг, в който е в момента", каза още министърът.

Относно учителските заплати той заяви, че тепърва предстоят срещи в министерството на финансите за това.

"Правителството е поело ангажимент за увеличаването им така, че в следващите години да постигнем едно ниво, което да гарантира едно нормално ежедневие на българския учител", обясни той.