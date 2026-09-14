През изминалото денонощие са станали 15 тежки катастрофи, един е зиганал, 19 са ранени

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През изминалото денонощие в страната са станали 15 тежки катастрофи, при които е загинал един, а 19 са ранени, съобщава МВР на сайта си.

В София е имало 23 леки пътнотранспортни произшествия без пострадали и загинали.

От началото на септември при 290 тежки пътни инцидента са загинали 12 и ранени 361 души.

От началото на годината в страната са станали 4783 тежки катастрофи, при които са загинали 325 души, а ранените са 5939.

При сравнение с реалните данни за загиналите (303) през същия период на 2025 г. се отчитат 22 (двадесет и двама) повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., съобщават още от вътрешното министерство.