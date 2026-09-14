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Експерти за взривовете в ЕМКО: Пропускателен режим и камери не са достатъчни, за да не гърмят обектите

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полк. Иван Миланов

         Взривовете в ЕМКО са резултат от неглижиране на мерки, заяви полк. Иван Миланов по Нова тв. По думите му  всеки един от етапите от производството и транспортирането на взривоопазните материали си има правила до най-дребния детайл, така че  обяснението, че пенсионерите пазачи не се справяли, е неуместно. Според него  фактът, че нито едно от разследванията няма резултат. до момента, говори, че отговорността е разпиляна и трябва да се намеси държавата и нейните служби.

ЕМКО е високопрофесионална фирма и спазва всички правила, става въпрос за саботаж, заяви  бившият зам.-технически директор на фирмата Найден Илиев. "Такива инциденти зачестиха в Европа, а за извършителя у нас няма последствия. Вероятно става въпрос за зависимост и за невъзможността нашите служби да  се справят със ситуацията. Войната в Украйна е в задъдена улица, Европа е новата фронтова линия, така че тепърва предстоят хибридни операции по нашата инфраструктура. Технически е лесно да се проведе такава саботажна  операция  у нас. Със съвременните технически достижения става възможно да се изработи взривно устройство много лесно", заяви той. По думите му в службите за сигурност у нас има сипматизаннти към действащата власт в Русия, които  улесняват и допускат саботажите в ЕМКО.  "Най-честото оляснение за взривовете дотук е самозапалване, но шест самозапалвания  от 2011 г. насам в ЕМКО?

"Не изключвам намеса отвън", заяви журналистът Валери Тодоров и бивш шеф на БНР. "Трябва да се види къде отива продукцията на ЕМКО и защо е този интерес. Не може да се изключи нищо в работните хитпотези, още по-малко руска връзка - България е специализирана в поризводството на боеприпаси от определен тип, при това най-дефицитния. Може да има недостатъчен капацитет на службите да следят подобни намеси, и активизирането на скрити спящи клетки.  Тези обекти трябва да са под закрилата и контрола на държавата, те са стратегически и държавата трябва да  вземе мерки. Работата е от компетенцията на службите и цялата държава. Случаен човек не може да извърши такъв акт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

полк. Иван Миланов
Найден Илиев, бивш зам.-технически директор на ЕМКО
Валери Тодоров Снимка: Архив
полк. Иван Миланов
Найден Илиев, бивш зам.-технически директор на ЕМКО
Валери Тодоров Снимка: Архив
полк. Иван Миланов
Найден Илиев, бивш зам.-технически директор на ЕМКО
Валери Тодоров Снимка: Архив

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