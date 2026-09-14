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93 пожара са потушени през последното денонощие

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Пожарна Снимка: Архив

За последното денонощие противопожарните екипи са реагирали на 160 сигнала за произшествия и са потушили 93 пожара, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението."

При пожарите няма загинали и пострадали.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които шест в жилищни сгради, два в спомагателни, временни или паянтови постройки, шест в транспортни средства и др.

Без нанесени материални щети са възникнали 75 пожара.

Извършени са 59 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са осем.

Пожарна

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