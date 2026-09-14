Министърът Стоянов и италианският му колега ще се срещнат в авиобаза „Безмер“

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне днес (14 септември) в авиобаза „Безмер" министъра на отбраната на Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас, информира пресцентърът на Министерството на отбраната. Двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща.

След двустранния си разговор двамата министри ще направят кратки изявления за медиите.

По-късно през деня министър Гуидо Крозето ще посети учебен полигон „Ново село", където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия, се казва още в информацията.

През декември миналата година министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов и министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето подписаха Споразумение между двете правителства за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле". Срещата тогава също беше в авиобаза „Безмер".