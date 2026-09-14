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Изтича срокът, в който инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация в ЦИК

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ЦИК СНИМКА: Йордан Симеонов

Срокът, в който инициативните комитети могат да подават заявления за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за изборите за президент и вицепрезидент, изтича днес в 17:00 ч. Това се посочва в хронограмата на ЦИК за вота на 25 октомври.

Днес е крайният срок и общинските администрации да обявят предварителните избирателни списъци и да ги публикуват на интернет страницата на общината, както и на видно място в района на съответната избирателна секция.

ЦИК уведомява на своя сайт, че днес изтича и крайният срок, в който печатните медии и онлайн новинарските услуги следва да обявят на интернет страницата си и да изпратят на Сметната палата и на ЦИК информация за предоставяните еднакви условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати за изборите.

В срок до 25 септември 2026 г. електронните медии (с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове) следва да обявят на интернет страницата си предоставяните еднакви условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания.

В срок до 14 септември 2026 г. електронните медии с национален обхват следва да ги изпратят на Сметната палата и на ЦИК, а електронните медии с регионален обхват – на Сметната палата и на РИК.

Предоставените цени не могат да надвишават средните пазарни цени за търговска реклама през последните шест месеца преди началото на предизборната кампания.

Доставчиците на медийни услуги следва в тридневен срок от подписването на съответния договор да публикуват на интернет страницата си информация за него, в т.ч. и за безвъзмездните договори, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен чрез посредник. Информацията се премахва не по-рано от обявяването на резултатите от изборите.

Общо 20 инициативни комитета и осем партии са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Това съобщиха вчера от ЦИК. Информацията е към 17:00 в неделя.

ЦИК СНИМКА: Йордан Симеонов

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