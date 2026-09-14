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Кола блъсна пешеходец на натоварения път в Кресна

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Блъснаха пешеходец на натоварения главен път Е-79 в Кресна. Около 7,35 часа тази сутрин е получен сигнал за блъснат пешеходец от лек автомобил в Кресна. Инцидентът е станал в района на баничарница в центъра на града и се предполага, че мъжът е пресичал пътното платно, за да си купи закуска. Пострадалият е транспортиран до болницата в Благоевград. По първоначална информация има фрактури на крайниците и травма на главата, но засега състоянието му е стабилно.

Полицията изяснява причините за инцидента, а движението в участъка е затруднено.

През Кресна преминава главният път за Гърция, който освен в почивните дни е изключително натоварен и в понеделник сутрин.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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