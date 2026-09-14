Областната управителка на Габрово: Имаше проверка в ЕМКО 4-5 дни преди пожарите

4-5 дни преди пожарите в ЕМКО е имало проверка на службите за контрол на общоопасните средства към МВР в складовете и не са установени нарушения.

Това каза пред Нова тв областната управителка на Габрово Кристина Сидорова.

В събота на брифинг пред медиите от мястото на пожара вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че охраната и съхраняването на боеприпаси в такива обекти се неглижира.

"Министърът е разсъдлив и умен, но се чудя кой го е подвел, за да направи тези изказвания. Според мен единствено трябваше да каже, че е в началото на разследването, и когато има какво да каже, да го направи. Това не е човешка грешка на хора от самия завод. Всеки си е свършил работата както трябва", така му отговори собственикът на ЕМКО Емилиян Гебрев.

По думите на областната управителка в момента тече разследване и се работи интензивно.

"Вярвам, че в кратки срокове ще има резултат. Предният инцидент беше много по-мащабен, имаше работещи хора вътре. Успокоението дойде, когато разбрахме, че всички са успели да се евакуират. Два такива инцидента за по-малко от месец е притеснително и за нас като жители на областта", каза Сидорова.

Тя поясни, че по време на пожара са поддържали връзка с директора на пожарната и са имали готовност да евакуират населението, ако се наложи.

В нощта на 11 септември пламна складова база на оръжейния производител край Царева ливада. Това се случи само месец след пожар и взривове във военния завод на фирма ЕМКО в село Белица.

Един склад край Царева ливада се е възпламенил и е експлодирал, разясни на следващия ден вътрешния министър. Той обяви, че ще се обследва всеки склад в страната и ще се издадат съответните предписания. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.

Директорът на производството на ЕМКО Славчо Димиев обясни, че вътре са се съхранявали основно барутни състави, съвсем малко среднокалибрени боеприпаси.

За охраната представителят на ЕМКО обясни, че е 24-часова, въоръжена. Има и видеонаблюдение. Тя трябвало да бъде усилена, за да може да се предпазят такъв тип обекти от подобни инциденти. Но същевременно не можело на всеки прозорец да се сложи по един танк да ги пази.

В неделя разследващите влязоха за оглед на мястото на избухналия склад. Дъждът в съботната вечер успя да загаси останалите локални огнища, както и пламналата гора към билото на Стара планина вследствие на излетели извън базата осколки.