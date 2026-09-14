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Хидроложката обстановка в българския участък на Дунав остава усложнена

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Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято. Снимка: СНИМКА: ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Хидроложката обстановка в българския участък на Дунав остава усложнена заради ниското ниво. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

При водомерните постове при Русе и Ново село е отчетен застой. При Силистра е регистрирано повишение с четири сантиметра. При останалите водомерни постове в българския участък се регистрират понижения, които варират между един и три сантиметра.

По информация на дирекция „Речен надзор" в Русе към Изпълнителната агенция „Морска администрация" през последните 24 часа няма нови плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Нивото на река Дунав край Русе днес е минус 122 см спрямо условната кота нула. Прогнозата за идните два дни е то да спадне с още два сантиметра.

Рекорден спад на нивото на Дунав имаше през това лято.

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